Kırıkkale\'de Nevruz kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

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Kırıkkale'de hava muhalefeti sebebiyle kapalı salonda yapılan Nevruz bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz, Kırıkkale'de hava muhalefeti sebebiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kutlandı. Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kutlama etkinliği, Kırıkkale Belediyesi Mehter Takımının seslendirdiği marşlar ve halk oyunları gösterileriyle devam etti. Ustalar topluluğu tarafından da çeşitli yöresel şarkılar söylendi. Protokol üyeleri ile öğrencilerin yumurta tokuşturması ise renkli görüntülere sahne oldu.

Vali Mehmet Makas, Nevruz bayramının tüm Türkiye'de kutlandığını belirterek, " Orta Asya'da kutlanan Türk bayramının birlik ve beraberliğe işaret etmesi gerektiğini hep beraber idrar ettik. Bugün tüm Türkiye'de kutlanıyor. Bundan 20-30 yıl önce 'Nevruz' denildiği zaman devlet tüm tedbirlerini alıyordu. Bölücü terör örgütlerinin sanki nemalandığı farklı bir eğlence gibi gösterilip sloganlar atılan korktuğumuz bir bayramdı. Halbuki Türk'ü ile Kürt'ü ile Laz'ı ile Çerkeş'i ile basubadelmevtin kutlanması gereken bir bayram olduğunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden idrak ettik" dedi.

Nevruz kutlamalarına Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KIRIKKALE