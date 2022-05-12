Kırıkkale'de Okulun Kalorifer Peteklerini Satan Öğretmen Tutuklandı - Son Dakika
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Kırıkkale'de Okulun Kalorifer Peteklerini Satan Öğretmen Tutuklandı

12.05.2022 13:25
Kırıkkale'de Okulun Kalorifer Peteklerini Satan Öğretmen Tutuklandı

Kırıkkale’de, eski köy okulunun kalorifer peteklerini hurdacıya satan öğretmen D.Ç. tutuklandı.

AHMET ÜNAL 

Kırıkkale'de, eski köy okulunun kalorifer peteklerini hurdacıya satan öğretmen D.Ç. tutuklandı.

Olay, Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Büyükavşar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphe üzerine Balışeyh ilçesi yakınlarında kalorifer peteği taşıyan bir kamyoneti durdu. Kamyonet sürücüsü Y.H., kalorifer peteklerini Delice'de öğretmenlik yapan D.Ç.'nin nezaretinde Büyükavşar köyünün okulundan aldığını, Keskin ilçesinde bulunan bir okula götürdüğünü söyledi.

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Şüphe üzerine araştırma yapan ekipler, Keskin ve Delice İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile görüştü. İlçe milli eğitim müdürleri, böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını belirtti. Büyükavşar köyünde yapılan araştırmalar neticesinde, D.Ç.'nin daha önce de iki defa eski köy okulunda bulunan kalorifer peteklerini söküp götürdüğü, toplamda 42 adet peteğin başka okullara yardım edildiği beyan edilerek satıldığı tespit edildi.

Delice Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ifadesi alınan D.Ç., kalorifer peteklerini hurdacılık yapan Y.H. ve U.H. isimli vatandaşlara sattığını itiraf etti. Delice Kaymakamlığı, hakkında idari soruşturma başlattığı D.Ç.'yi açığa aldı. Daha sonra gözaltına alınan D.Ç., çıkartıldığı hakimlikçe tutuklanarak Delice Cezaevi'ne konuldu.

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İl Jandarma Komutanlığı, Kırıkkale, Araştırma, Delice, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Okulun Kalorifer Peteklerini Satan Öğretmen Tutuklandı - Son Dakika


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