Kırıkkale'de Ramazan Ayı İçin İşletmelere Saat Düzenlemesi

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Kırıkkale Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak kahvehaneler, internet kafeler, çay ocakları ve playstation salonlarının sahura kadar açık kalabileceğini bildirdi.

Kırıkkale Belediyesi Encümeni, Ramazan ayına yönelik yeni bir karar aldı. Alınan karar doğrultusunda, şehirde faaliyet gösteren kahvehaneler, internet kafeler, çay ocakları ve playstation salonları, Ramazan ayı boyunca saat 04.00'e kadar açık kalabilecek. Bu düzenleme, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun olarak vatandaşların sahur saatlerine kadar sosyal hayatın içinde yer almasına imkan tanıyacak. Özellikle iftar sonrası artan hareketlilik, işletmelerin faaliyetlerini daha verimli şekilde sürdürmesine imkan sağlayacak. Kararın, hem vatandaşların hem de esnafın talepleri doğrultusunda alındığı belirtilirken, işletme sahipleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada, Ramazan ayının huzur ve bereket içinde geçmesi temennisiyle, şehirde sosyal hayatın desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtildi. - KIRIKKALE