Kırıkkale'de Ramazan Sokağı Kadınların Ekonomik Gücünü Ortaya Çıkarıyor - Son Dakika
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Kırıkkale'de Ramazan Sokağı Kadınların Ekonomik Gücünü Ortaya Çıkarıyor

Kırıkkale\'de Ramazan Sokağı Kadınların Ekonomik Gücünü Ortaya Çıkarıyor

Kırıkkale'de kurulan Ramazan Sokağı, nostaljik atmosferi ile ziyaretçilerine eğlence ve yöresel lezzetler sunuyor. Kadınlar, el emeği ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlarken dayanışma ruhunu yaşıyor.

08.03.2025 03:23  Güncelleme: 03:28
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Kırıkkale'de kurulan Ramazan Sokağı, nostaljik atmosferiyle ziyaretçilerine eğlence ve yöresel lezzetleri bir arada sunuyor. Kadınlar, imece usulüyle hazırladıkları el emeği ürünleri satarak hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de dayanışma ruhunu yaşatıyor.

Ramazan Sokağı, eğlence ve yöresel ürünleri bir araya getirerek ziyaretçilerine nostaljik bir atmosfer sunuyor. Cumhuriyet Meydanı'nda Kırıkkale Belediyesi tarafından kurulan bu özel alan, hem geleneksel Ramazan kültürünü yaşatıyor hem de kadınlara ekonomik katkı sağlıyor. Kendi tezgahlarında çalışan kadınlar, imece usulüyle hazırladıkları el emeği ürünleri satarak hem aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Geleneksel tatlardan el işi ürünlere kadar geniş bir yelpazeye sahip olan stantlar, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. İftar sonrası Ramazan Sokağı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Çocuklar için kurulan oyun alanları eğlenceli vakit geçirme fırsatı sunarken, geleneksel Karagöz-Hacivat oyunları ve Nasrettin Hoca fıkraları ile eski ramazanların neşesi yeniden canlanıyor. Ramazan davulcusunun sunduğu gösteriler de büyük ilgi görüyor.

Tezgah açan kadınlar, çalışarak ekonomik özgürlüklerini kazandıklarını ve diğer kadınlara da ilham olduklarını söyledi. İHA muhabirine konuşan Yüksel Eroğlu, "Sabah 5'te işe gidiyorum, 5.30'da buraya geliyorum ve gece 12'ye kadar çalışıyorum. İşte kadının gücü budur" diyerek azmini dile getirdi.

Çörek tezgahında çalışan Hatice Eroğlu, "Biz kadınlar olarak her yerdeyiz. Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun! Ben eşimden ayrı, 2 çocuğumu büyütüyorum. Tek başıma mücadele veriyorum. Diğer kadınlara da daha çok çalışmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Birçok farklı alanda iş yaptığını anlatan Seval Eroğlu da, "Kadınların her alanda var olduğunu göstermek için öncülük ediyorum. Yeri geliyor akıl oluyoruz, yeri geliyor akıl veriyoruz. Zaten kadınların çalışması bugün yarına ait bir şey değil, tarihin en başından beri var. Çünkü kadınlar tarlalarda çalıştı, yeri geldi Kurtuluş Savaşı'nda omuz omuza savaştı. Biz de bugün elimizden geldiğince ailelerimize destek vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ayşe Koçak da kadınların üretkenliğine vurgu yaparak, "Çalışıyoruz, bütün kadınlar çalışsın! Kendilerine güvensinler. Herkes bir şeyler yapsın, üretsin" ifadesini kullandı.

Kadın emeğinin ve mücadelesinin önemine dikkat çeken Şehniz Coşar ise, "Kadın sadece emeği ve gücüyle değil, insanı karnında taşıyan kişidir. Kadın hep taşıyandır. Hayatı, emeği, sevgiyi taşır. Neşet Ertaş'ın dediği gibi: 'Kadın insandır, bizler de insan evladı.' Hep denir ki yuvayı dişi kuş yapar" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'de Ramazan Sokağı Kadınların Ekonomik Gücünü Ortaya Çıkarıyor - Son Dakika

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