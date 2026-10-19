Kırıkkale'de sağlık personeline elektrikli araç kazalarına müdahale eğitimi verildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de sağlık personeline elektrikli araç kazalarına müdahale eğitimi verildi

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Kırıkkale\'de sağlık personeline elektrikli araç kazalarına müdahale eğitimi verildi
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Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, elektrikli araçların karıştığı kaza ve yangınlarda olay yerine ilk ulaşan sağlık ekiplerine güvenli müdahale eğitimi verdi. Eğitimde yüksek gerilim, lityum batarya ve bataryaların yeniden alevlenmesi gibi riskler anlatıldı.

Kırıkkale'de elektrikli araçların karıştığı trafik kazaları ve yangınlarda ortaya çıkabilecek hayati tehlikelere karşı sağlık personeline güvenli müdahale eğitimi verildi.

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından elektrikli araçların karıştığı trafik kazalarında olay yerine ilk ulaşan sağlık ekiplerinin güvenli müdahale edebilmesi amacıyla eğitim düzenlendi. İtfaiye Amiri Aydın Berçin tarafından verilen eğitimde, elektrikli araçların yüksek gerilim sistemleri, lityum bataryaları ve kaza sonrasında tehlike oluşturabilecek bölümleri hakkında teknik bilgiler aktarıldı. Sağlık ekiplerine yaralılara yaklaşmadan önce dikkat etmeleri gereken güvenlik noktaları anlatıldı. Yangın söndürülse veya araç kapalı olsa bile elektrik çarpması ve bataryaların yeniden alevlenmesi gibi risklerin devam edebileceği vurgulandı. Ayrıca yangınlara müdahale yöntemleri, olay yeri güvenliği ve afet farkındalığı konularında bilgilendirme yapıldı.

Araçlarda yapılan teknik değişikliklere dikkat çekildi

Eğitimde, elektrikli ve hibrit araçların orijinal sistemlerinde yapılan bilinçsiz değişikliklerin oluşturabileceği tehlikeler de örneklerle anlatıldı. Berçin, Kırıkkale'nin Karaahmetli köyünde bir vatandaşın bağ evine elektrik sağlamak amacıyla aracının yüksek gerilim kablolarına müdahale ettiğini, kentteki bir sanayi sitesinde ise hibrit bir araca LPG sistemi takıldığını gördüklerini belirtti. Bu tür değişikliklerin araç güvenliğini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekildi.

"Sağlık çalışanları da risklerden haberdar olsun"

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, gelişen teknolojiyle birlikte müdahale ekiplerinin karşılaşabileceği yeni tehlikelerin ortaya çıktığını belirterek, "Teknolojinin getirmiş olduğu riskleri de yakından takip ediyoruz. Risklerden haberdarız. Biz haberdarız ve istiyoruz ki ülkemizde sağlık çalışanları da bundan haberdar olsun. Bu yüzden bu eğitimi bugün gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Eğitimin amacına ilişkin de bilgi veren Özçelik, "Eğitimimizde genel olarak itfaiye ve yangın güvenliği farkındalığı, afet farkındalığı bilgisi veriliyor. ve bu eğitimin asıl amacı, elektrikli araçlarda kaza ve yangın sonrasında oluşabilecek risklerin ne olduğu, bu risklere karşı hangi tedbirleri almamız gerektiği anlatılıyor. Diyoruz ki tedbir alın, güvende kalın" ifadelerini kullandı.

"Bilgisizlik ölüme sebebiyet verecek kadar tehlikeli"

İtfaiye İdari İşler Amiri Arap Taplaktepe ise yaralılara müdahale eden ekiplerin kendi güvenliklerini de koruması gerektiğine dikkat çekerek, "Gelişen teknolojiyle birlikte farkına varılamayan risklerden haberdarız. Bilgisizliğin ölüme sebebiyet verecek kadar tehlikeli olduğunu biliyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde can kurtarırken canından olan kurtarma görevlilerinden haberdarız. Sizlerin haberdar olmadığınız riskler sizlere zarar vermesin istiyoruz. Bu yüzden elektrikli araçlarda sıkışmalı trafik kazası ya da yangın olmasıyla birlikte ölüme sebebiyet verecek risklerin bilgisini sizlere de haber vermek için buradayız" diye konuştu.

Eğitimde ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının olay yerine sevk edilen ekiplere doğru bilgi aktarmasının önemi vurgulandı. Elektrikli araç kazalarında sağlık, itfaiye ve kolluk ekiplerinin koordineli hareket etmesinin hem yaralıların hem de müdahale personelinin can güvenliği açısından önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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