Kırıkkale'de Belediye Çalışanını Öldüren Zanlı Yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde belediye garajında silahlı saldırıya uğrayan belediye çalışanı Celil Yazıcı hayatını kaybetti, olay sonrası kaçan şüpheli İ.A. güvenlik güçlerinin geniş çaplı operasyonuyla yakalandı. Zanlının saklandığı metruk binada gözaltına alındığı, yapılan aramalarda 2 tüfek ve 1 havalı tabanca ele geçirildiği bildirildi.
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, belediye garajında uğradığı silahlı saldırı sonucu belediye çalışanı Celil Yazıcı'nın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, İstihbarat Şubesi, çevik kuvvet ve balyoz ekipleri ile Karakeçili İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde zanlının yakalanması için operasyon yürütüldü.
İlçe genelinde güvenlik önlemleri artırılırken, giriş ve çıkış noktalarında kontrol noktaları oluşturuldu. Termal dron desteğiyle yapılan aramalarda, şüphelinin izine ulaşılmaya çalışıldı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli İ.A, ilçede bir metruk binada saklanırken yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 tüfek ile 1 havalı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
