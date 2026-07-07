Kırıkkale'de otobüs devrildi: 1 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırıkkale'de otobüs devrildi: 1 ölü, 40 yaralı

07.07.2026 10:29  Güncelleme: 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'dan Kayseri'ye giden yolcu otobüsü Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 40 kişi yaralandı. Vali, kazanın yol kayganlığı ve sürücü hatasından kaynaklandığını belirtti.

(KIRIKKALE) - Tekirdağ'dan Kayseri'ye gitmekte olan yolcu otobüsünün Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yakınlarında devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 40 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Kaman-Ankara kara yolunun Karakeçili Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyir halindeki 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Vali Sarıibrahim, yaptığı açıklamada, "Saat 05.00 sularında Tekirdağ'dan Kayseri istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait otobüsümüz, yolun kayganlığı ve şoförün de etkisiyle devrilerek kazaya sebebiyet vermiştir. Otobüste toplam 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin bulunuyordu. Yaralımızın hastanelere sevki gerçekleştirildi. Yaralılarımızı hem Yüksek İhtisas Hastanesi'ne hem de Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk etmiş bulunuyoruz. AFAD ekiplerimize ve görev alan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Yaralılarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ailelerle yakından ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Karakeçili, Kırıkkale, 3. Sayfa, Güvenlik, Tekirdağ, Kayseri, Ulaşım, Yaşam, Yerel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de otobüs devrildi: 1 ölü, 40 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı 2 genç öldü, 1’i ağır yaralı Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı
NATO Zirvesi neden önemli, Ankara’da hangi kararlar alınabilir NATO Zirvesi neden önemli, Ankara'da hangi kararlar alınabilir?
Osmaniye’de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı Osmaniye'de düğün salonu önünde çıkan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump’ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otelin karşısına Filistin bayrağı asıldı
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı
NATO Zirvesi için düğmeye basıldı Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

11:01
Trump Türkiye’ye geliyor Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
Trump Türkiye'ye geliyor! Air Force One dünyanın en çok takip edilen uçağı oldu
10:53
Şam’da Macron’un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
Şam'da Macron'un otelinin yakınındaki patlamadan ilk görüntü
10:37
Şam’da Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un kaldığı otelin yakınında patlama
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
10:29
Küresel piyasalar Ankara’dan gelecek mesajlara odaklandı
Küresel piyasalar Ankara'dan gelecek mesajlara odaklandı
10:23
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
NATO Ankara Zirvesi, Savunma Sanayii Forumu ile başladı
10:06
NATO Zirvesi’ne damga vuracak hamle Ortak füze üretimi geliyor
NATO Zirvesi'ne damga vuracak hamle! Ortak füze üretimi geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2026 11:09:00. #7.12#
SON DAKİKA: Kırıkkale'de otobüs devrildi: 1 ölü, 40 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.