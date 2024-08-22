Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sokak köpekleri tehlike oluşturuyor - Son Dakika
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sokak köpekleri tehlike oluşturuyor

Kırıkkale\'nin Balışeyh ilçesinde sokak köpekleri tehlike oluşturuyor

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde farklı şehirlerden araçlarla getirildiği iddia edilen sokak köpekleri, sürü halinde dolaşarak vatandaşları tedirgin ediyor. Belediye Başkanı Hilmi Şen bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, ilçe dışından bırakılan sahipsiz köpeklerin tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

22.08.2024 11:20  Güncelleme: 11:23
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde farklı şehirlerden araçlarla getirildiği iddia edilen sokak köpekleri, sürü halinde dolaşarak vatandaşları tedirgin ediyor. Belediye Başkanı Hilmi Şen bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, ilçe dışından bırakılan sahipsiz köpeklerin tehlike oluşturduğuna dikkat çekti.

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, sahipsiz köpeklerin ilçeye bırakılmasının büyük bir sorun teşkil ettiğini belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için önlem aldıklarını söyledi. Başkan Şen, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada sahipsiz köpekler konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Başkan Şen, vatandaşların mağdur olmaması için sürü halde gezen sokak köpekleri için önlem aldıklarını belirtti.

Belediyenin mevcut imkanlarla sokak köpeklerine bakmaya çalıştığını, ancak bu konuda daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ifade eden Başkan Şen, "Belediyemiz sınırlı imkanlara sahip. Fırınlardan temin ettiğimiz ekmek ve mamalarla hayvanları beslemeye çalışıyoruz. Fakat bu durum, kalıcı bir çözüm değil. Hükümetimizden özellikle küçük belediyeler için bu konuda özel bütçeler ayrılmasını talep ediyoruz. Böylelikle hem hayvanların hem de vatandaşların mağduriyeti önlenebilir" dedi.

Şen, ilçede başıboş bırakılan köpeklerin özellikle çocuklara ve diğer vatandaşlara zarar verebileceği endişesiyle bu konuda tedbirler aldıklarını kaydetti. Şen, "Biz hayvan severiz, elimizden geleni yapıyoruz. Ancak buradan geçen Samsun yoluna yakın bölgelerden toplu halde köpekler bırakılıyor. Bu da bize mağduriyet oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Şen, küçük ilçelerdeki belediyeler için oluşturulacak fonların hem sokak hayvanlarının korunmasına hem de ilçe halkının güvenliğinin sağlanmasına önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, yetkililere bu konuda çağrıda bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sokak köpekleri tehlike oluşturuyor - Son Dakika

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