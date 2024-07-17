Kırıkkale Valiliği, Baraj ve Irmaklarda Yüzmenin Tehlikeli ve Yasak Olduğunu Duyurdu - Son Dakika
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Kırıkkale Valiliği, Baraj ve Irmaklarda Yüzmenin Tehlikeli ve Yasak Olduğunu Duyurdu

Kırıkkale Valiliği, Baraj ve Irmaklarda Yüzmenin Tehlikeli ve Yasak Olduğunu Duyurdu

Kırıkkale Valiliği, baraj, kanal ve ırmaklarda yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu bildirerek, vatandaşları boğulma riskine karşı uyardı. Valilik, suya girmenin risklerine dikkat çekerek can simidi ve can yeleği gibi ekipmanların kullanılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, su derinliği, zemin yapısı ve su sıcaklığı gibi faktörlerin de boğulma riskini artırabileceği belirtildi. Vatandaşlar, güvenli yüzme havuzlarını tercih etmeleri konusunda uyarıldı.

17.07.2024 21:37
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Kırıkkale Valiliği, baraj, kanal ve ırmaklarda yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu bildirerek, vatandaşları boğulma riskine karşı uyardı.

Kırıkkale Valiliği, özellikle çocukların boğulma tehlikesi yaşadığı baraj, kanal ve ırmaklarda yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu vurgulayan bir duyuru yayımladı. Valilikten yapılan açıklamada, suya girmenin risklerine dikkat çekilerek vatandaşların bu tehlikelerden korunması için önemli bilgilere yer verildi.

Açıklamada, öncelikle can simidi ve can yeleği gibi batmayan nesnelerin kullanılmasının hayati öneme sahip olduğu belirtildi. Bu tür ekipmanlar bulunmadığında ise kişiye tahta parçası ya da ip uzatılarak yardım edilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca yüzme bilmeyen kişilerin kurtarma girişiminde bulunmaması gerektiği, aksi halde kurtarıcının da boğulma riskiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Su derinliğinin anlık olarak değişim gösterebileceği ve zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması nedeniyle kişinin batabileceği kaydedildi. Ayrıca, su içindeki çamur formundaki oluşumların bataklık etkisi oluşturarak kişiyi içine çekebileceği ve doğal bitkilerin hareketi kısıtlayabileceği uyarısı yapıldı. Su sıcaklığının düşük olması nedeniyle vücut ısısının aniden düşebileceği ve bu durumun şok etkisiyle kişinin bilincini kaybetmesine yol açabileceği belirtildi. Bu, ağır solunum yetmezliği, hızlı nefes alıp verme, panik ve tansiyon yükselmesi gibi reaksiyonlara neden olabilir. Ayrıca, su kaldırma kuvvetinin düşük olması nedeniyle yüzeyde kalmanın zorlaşabileceği aktarıldı.

Açıklamada vatandaşlar tehlikelerden korunmak için baraj, kanal ve ırmaklarda yüzmek yerine güvenli yüzme havuzlarını kullanmaya davet edilerek, "Baraja, ırmağa değil, havuza girin. Serinlemek için açık ve kapalı yüzme havuzlarını tercih edin" ifadelerine yer verdi.

Acil durumlarda da vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep edebilmesi gerektiği bildirdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Valiliği, Baraj ve Irmaklarda Yüzmenin Tehlikeli ve Yasak Olduğunu Duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırıkkale Valiliği, Baraj ve Irmaklarda Yüzmenin Tehlikeli ve Yasak Olduğunu Duyurdu - Son Dakika
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