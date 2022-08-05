Kırıkkale'de vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika
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Kırıkkale'de vatandaşlara aşure ikram edildi

05.08.2022 15:16
Kırıkkale'de vatandaşlara aşure ikram edildi

Kırıkkale Valiliği tarafından muharrem ayı dolayısıyla cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kırıkkale Valiliği tarafından muharrem ayı dolayısıyla cuma namazının ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Kırıkkale Valiliği tarafından Nur Camii'nde düzenlenen aşure etkinliği, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut'un katılımıyla gerçekleşti. Vali Tekbıyıkoğlu, cami avlusunda kurulan stantta vatandaşlara aşure ikram etti.

Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Muharrem ayının içerisindeyiz. Öncelikle bu ayda yapılan ibadetlerin ve edilen duaları Allah kabul etsin. Hz. Hüseyin şehidimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi Peygambere(Sallallahü aleyhi sellem) komşu etsin. Muharrem ayı aşure etkinliğiyle beraber bizim örfümüzün içerisinde vardır. Bugün cuma namazı çıkışında şehrimizin en büyük camisi olan Nur Camii'nde cemaatimiz ile birlikte valiliğimizin himayesinde bir aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Yiyenlere afiyet olsun bugünlerde de ibadet edenlerin Allah, ibadetini kabul etsin" dedi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırıkkale'de vatandaşlara aşure ikram edildi - Son Dakika

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