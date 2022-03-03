Kırıkkale Valiliğinden kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika
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Kırıkkale Valiliğinden kan bağışı kampanyasına destek

03.03.2022 00:57
Kırıkkale Valiliğinden kan bağışı kampanyasına destek

Kırıkkale Valiliğince, Türk Kızılay iş birliğiyle, kurum müdürleri ve personeline yönelik kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kırıkkale Valiliğince, Türk Kızılay iş birliğiyle, kurum müdürleri ve personeline yönelik kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kırıkkale Valiliği salonunda Türk Kızılay'ı tarafından kurulan stantta, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, kurum müdürleri ve personel kan bağışı yaptı. Valilik olarak Kızılay'ın kan toplama faaliyetlerine tam destek verdiklerini ifade eden Tekbıyıkoğlu, daha önce yaptığı kan bağışlarından dolayı da bronz madalya aldığını söyledi.

"Kan verdikten sonra rahatlama hissediyoruz"

Kan vermenin öneminden bahseden Tekbıyıkoğlu, "Kırıkkale ili ve valilik olarak Kızılay kan toplama faaliyetlerine tam destek veriyoruz. Hem şehir meydanında toplama merkezi var. Bugünde Kırıkkale Valiliği içerisinde kan toplama gerçekleştiriyoruz. Bugün şahsım olarak 18'inci kez kanımı verdim. Bir tane bronz madalyam var. Bunun iki türlü faydası var. İnsan sağlığına çok önemli faydası var. Kan verdikten sonra rahatlama hissediyoruz. Bununla beraber bir başkasının hayatına tesir etmenin gururunu keyfini kendimiz yaşıyoruz" dedi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kırıkkale Valiliğinden kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika


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