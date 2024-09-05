Kırıkkale Valisi Makas, Balışeyh'deki Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Kırıkkale Valisi Makas, Balışeyh'deki Yol Çalışmalarını İnceledi

Kırıkkale Valisi Makas, Balışeyh\'deki Yol Çalışmalarını İnceledi

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Balışeyh ilçesinde Kılevli ve Kenanbeyobası köyleri arasında yapımı devam eden 7.2 kilometrelik sathi kaplama yolunun yüzde 50'sinin tamamlandığını belirterek ekipten destek aldı. Ziyaretinde ayrıca ay çekirdeği hasadı yapan çiftçiyi de ziyaret ederek tarımın önemine vurgu yaptı.

05.09.2024 17:13
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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Balışeyh ilçesine bağlı Kılevli ve Kenanbeyobası köyleri arasında yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Mehmet Makas, Balışeyh ilçesine bağlı Kılevli ile Kenanbeyobası köyleri arasında yapımı süren 7.2 kilometrelik sathi kaplama yolunun yüzde 50'sinin tamamlandığını belirtti. Çalışan ekibe kolaylıklar dileyen Vali Makas, yol yapımının hızla tamamlanacağını ifade etti. İncelemeler sırasında Vali Makas'a, Özel İdare Genel Sekreteri Ender Faruk Uzunoğlu ile Balışeyh Kaymakamı Ali Kaan Tunçer de eşlik etti.

Vali Makas, köy ziyaretinde ayrıca ay çekirdeği hasadı yapan çiftçi Ragıp Akyüz'ü de ziyaret ederek bereketli bir hasat dönemi diledi. Ziyareti sırasında bölgenin tarımsal potansiyeline dikkat çeken Makas, tarımın yerel ekonomi için önemini vurguladı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırıkkale Valisi Makas, Balışeyh'deki Yol Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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