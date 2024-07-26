Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, Şehit Hakan Yorulmaz\'ın Ailesini Ziyaret Etti

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Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan Hakan Yorulmaz'ın ailesini ziyaret etti. Vali Makas, "Vatanını, milletini, bayrağını korumak için fedai can eyleyen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak bizim en önemli görevimiz" dedi.

Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016 yılında düzenlediği 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat polisi Hakan Yorulmaz'ın ailesini evinde ziyaret etti. Şehit ailelerinin önemine vurgu yapan Vali Makas, "Bir ölür, bin diriliriz. Vatanını, milletini, bayrağını korumak için fedai can eyleyen şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanetleri olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak bizim en önemli görevimiz" dedi.

Şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını ve onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Makas, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve onların emanetlerine sahip çıkmak için var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Şehit Hakan Yorulmaz'ın babası İsmail ve annesi Hamide Yorulmaz, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KIRIKKALE