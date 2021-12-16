Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü - Son Dakika

Kırıkkale'ye mevsimin ilk karı düştü

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı, ilçe genelini beyaza bürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırıkkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Keskin ilçesine de mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde düştü. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta ve bin 123 metre rakımda bulunan Keskin ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaklaşık yarım saat boyunca hafif şekilde yağan karla birlikte yeşil alanlar ve evlerin çatıları ince kar örtüsüyle kaplandı.