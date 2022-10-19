Kırıkkale yerel: Evliya Çelebi Kültür Sanat Sezonu açılıyor

Esenler Belediyesi, 2022-2023 Kültür Sanat Sezonunu, ünlü Türk seyyahı Evliya Çelebi'ye ithaf etti. Yeni sezonda her yaştan vatandaşlara hitap eden festivaller, söyleşiler, sergiler, gezi programları, tiyatrolar, film gösterimleri, konserler, fuarlar, anma programları, yarışmalar, seminerler, eğitimler ve pek çok özel etkinlik düzenlenecek.

Esenler Belediyesi, kültür sanat sezonunu tarihi bir kişiliğe ithaf etme geleneğini sürdürerek yeni dönemi Seyyah-ı Alem Evliya Çelebi'ye atfetti. Yeni sezonda pek çok özel programı ve birbirinden renkli etkinlikleri meraklılarıyla buluşturacak Esenler Belediyesi, kültür dünyasına yön veren özgün projeleriyle yine adından söz ettirecek. Esenler'i kültür sanatın başkenti yapacak öncü çalışmalar, bu sezon da 7'den 70'e herkesi sanatın farklı alanlarında soluksuz bir yolculuğa çıkaracak.

Esenler'de 2022-2023 Kültür Sanat sezonu, ömrünü seyahate ve öğrenmeye vakfeden, Peygamber Efendimizi (SAV) gördüğü bir rüyasında, "Şefaat ya Resulallah" diyeceği yerde, "Seyahat ya Resulallah" diyerek yarım asır boyunca yollara revan olan şair, hattat, nakkaş, musikişinas, seyyah-ı alem Evliya Çelebi'nin izinde gerçekleşecek. Kültürümüzde örneğine rastlanmayan on ciltlik "Seyahatname" adlı eseriyle yarım asırlık yolculuğunu kültürümüze miras bırakan Çelebi, bu sezon Esenler'e ilham olacak. "Evliya Çelebi'nin İzinde" sloganıyla sezona özel pek çok etkinliğin yapılacağı yeni sezonun startı, yarın Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam'da düzenlenecek açılış programıyla verilecek. Programda Türk Halk Müziği sanatçısı ve akademisyen Erol Parlak, sevilen eserlerle katılımcılara müzik ziyafeti sunacak.

Esenler bu sezon, Çelebi'den aldığı ilhamla pek çok kültür turuna da ev sahipliği yapacak. Düzenlediği kültür turlarına bu sezon yenilerini ekleyen Esenler Belediyesi, ecdadımızın kanıyla sulanan Çanakkale, Mevlana diyarı Konya, ulu şehir Bursa, Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmış asırlık camileriyle meşhur Edirne ve diriliş şehri Bilecik gibi kültürümüzde önemli yerleri olan şehirlerimizde tarihin izini sürecek. "Payitaht'ta Bir Gün", "Seyr-i İstanbul" ve boğaz turu ile Esenlerliler, İstanbul'un eşsiz güzelliklerine şahit olacaklar.

Esenler'de bu sezon, Evliya Çelebi Kültür Sanat sezonuna özel her ay Prof. Dr. Musa Duman tarafından "Seyahatname Okumaları" yapılacak. Çok sayıda festival, söyleşi, sergi, gezi programları, tiyatro, film gösterimleri, konserler, fuarlar, anma programları, yarışmalar, seminerler, eğitimler ve pek çok özel etkinlik meraklıların ilgisine sunulacak. Esenler Belediyesi bünyesinde okurla buluşan Litros Sanat Gazetesi, Koyu Muhabbet, Evlere Şenlik, Şehir ve Düşünce Dergisi gibi çok sayıda kültür yayınına bu sezon yenileri eklenecek. Şehir Ekranı TV ve Radyo Esenler'de dopdolu içerikler bu sezona yine damgasını vuracak. - İSTANBUL