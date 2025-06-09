Kırka\'da Kurban Bayramı Sucuk Mesaisi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde, kasapların Kurban Bayramı mesaisi yoğun bir şekilde devam ederken, vatandaşların getirmiş olduğu etler sucuk yapılıyor.

Sucuk yapımının yaygın olduğu Seyitgazi'nin Kırka Mahallesi ve civar köylerde, vatandaşlar Kurban Bayramı'nda kesilen etleri kıyma ve sucuk yaptırmak için kasapların yolunu tuttu. Kırka'da kurban etinden sucuk yapımının yaygın olduğunu söyleyen kasap Refik Kocabaş, "Biz dededen toruna kalan mesleğimizi devam ettiriyoruz. Özel baharat karışımımız ile sucuklar hem daha lezzetli hem de daha uzun ömürlü oluyor. Sucuk yaparken eti önce parçalara ayırarak yağ ve et oranını ayarlayarak özel baharat karışımımızla harmanlıyoruz. Sonra makinelerden geçirerek sucuk haline getiriyoruz. Tabi bu durumda talep de bir hayli fazla oluyor. Hazırlanan 1 kilo sucuğu 130 liraya 1 kilo kıyma çekimini 20 liraya yapıyoruz, geç saatlere kadar mesaimiz sürüyor" dedi.

Yoğun telep gören mesainin, bayramdan sonraki haftaya kadar sürmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR