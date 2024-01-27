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Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde 35. Dönem Uzman Erbaşların Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde 35. Dönem Uzman Erbaşların Mezuniyet Töreni

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 35. Dönem Uzman Erbaşların mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi. Törene, Manisa Valisi Enver Ünlü, Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak ve diğer yetkililerin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı. 6 aylık eğitimlerini tamamlayan bin 804 Uzman Erbaş, törenin ardından görevlerine başladı.

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi\'nde 35. Dönem Uzman Erbaşların Mezuniyet Töreni
27.01.2024 - 00:36,  Güncelleme: 00:39
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Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 35'inci Dönem Uzman Erbaşların mezuniyet töreni coşkuyla yapıldı.

35'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursunu başarı ile bitiren toplam bin 804 kursiyer mezun oldu.

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda yapılan törene, Manisa Valisi Enver Ünlü, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Manisa il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Adem Şakrak, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Cumhuriyet Savcısı Müge Bal, daire amirleri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

6 aylık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan bin 804 Uzman Erbaş için yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okunan dualarının ardından program yapılan konuşmalarla devam etti. Askeri gösteriler ve tören geçişinin ardından eğitimlerini başarıyla bitiren 1804 uzman erbaş görevine resmen başladı. Program belge töreni ve hediyelerin verilmesi ile son buldu.

180 gün süren eğitimlerini tamamlayan uzman çavuşlar, mezuniyet töreninin ardından aileleriyle birlikte yeni görev yerlerine gitmek üzere ilçeden ayrıldılar. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde 35. Dönem Uzman Erbaşların Mezuniyet Töreni - Son Dakika


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