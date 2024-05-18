Kırklareli Babaeski\'de Yağmur ve Şükür Duası Yapıldı

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Kırklareli'nın Babaeski ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı, Kuzuçardağı köyünde, yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi. Kuzuçardağı köyü düğün salonunda gerçekleştirilen programda eller, bolluk ve bereket için açıldı. Kur'an-ı Kerim okunması ve yapılan duanın ardından katılımcılara yemek ve tatlı ikram edildi. Etkinliğe Babaeski İlçe Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu ve köylerden vatandaşlar katıldı. - KIRKLARELİ