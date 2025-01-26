Kırklareli'de Miraç Kandili Coşkusu

Kırklareli'de Miraç Kandili idrak edildi
KIRKLARELİ - Kırklareli'de Miraç Kandili'nde eller semaya açıldı.
Kırklareli'de Miraç Kandili'nde Hızırbey Camisi'nde program düzenlendi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kandil sebebiyle vatandaşlar camilere akın etti.
İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler eşliğinde devam eden programda, vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
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