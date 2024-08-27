Kırklareli Demirköy\'de düğünde eğlenceli anlar yaşandı

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Kırklareli Demirköy ilçesinde Nergül-Hakan Doğan çifti görkemli bir düğünle dünyaevine girerken, damadın arkadaşlarının damada temizlik malzemesi takması eğlenceli anlara sahne oldu.

Aslen Edirneli olan Nergül Özaslaner'in, Naciye- Osman Doğan çiftinin oğulları Hakan Doğan ile düğünü Kırklareli Demirköy'de gerçekleşti. Pazar günü yapılan düğünde ilginç anlar yaşandı.

Çamaşır suyu, bulaşık deterjanı takı olarak takıldı

Pastanın kesilmesinin ardından başlayan takı töreninde genç çiftin yakınları altın ve para takmak için kuyruk oluştururken, bazı arkadaşları da damada bulaşık deterjanı ile bulaşık süngeri taktılar. Hayatın müşterek olduğunu ve damadın eşine ev işlerinde yardım etmesi gerektiğini vurgulayan hediyelerde; bulaşık deterjanı, sünger, bulaşık eldiveni yer aldı.

Damadın arkadaşları, takı merasiminde kurdelesi temizlik malzemeleri ile dolan damada bir ömür boyu mutluluk diledi. - EDİRNE