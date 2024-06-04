Kırklareli ilinde düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Yerel

Kırklareli ilinde düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı

Kırklareli il genelinde düzensiz göç ile mücadelede yapılan çalışma ve faaliyetlerin ele alındığı toplantı, Vali Birol Ekici Başkanlığında, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, mülki idare amirleri ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, sınır güvenliğinin arttırılması ve düzensiz göçle mücadele alanında tedbirlerin geliştirilmesi, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin arttırılması konularıyla, il genelinde düzensiz göç ile mücadelede gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetlerin ele alındığı bildirildi.

04.06.2024 17:56
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Kırklareli il genelinde düzensiz göç ile mücadelede gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetlerin ele alındığı toplantı yapıldı.

Kırklareli il genelinde düzensiz göç ile mücadelede yapılan çalışma ve faaliyetlerin ele alındığı toplantı, Vali Birol Ekici Başkanlığında, Belediye Başkanı Derya Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, mülki idare amirleri ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, sınır güvenliğinin arttırılması ve düzensiz göçle mücadele alanında tedbirlerin geliştirilmesi, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin arttırılması konularıyla, il genelinde düzensiz göç ile mücadelede gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetlerin ele alındığı bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli ilinde düzensiz göçle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

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