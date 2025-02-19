Kırklareli\'nde 2025 Aile Yılı dolayısıyla muhtarlara koruyucu aile ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

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Kırklareli'nde 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde muhtarlara yönelik "Koruyucu Aile Tanıtım Toplantısı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi" gerçekleştirildi.

2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından merkez mahalle ve köy muhtarlarına yönelik "Koruyucu Aile Tanıtım Toplantısı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi" düzenlendi. Toplantı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal bilinçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Eğitim programının ilk bölümünde katılımcılara, koruyucu ailenin önemi, kimlerin koruyucu aile olabileceği ve bu sürecin topluma katkıları hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Koruyucu Aile Birimi yetkilileri, koruyucu aile olmanın yalnızca bir çocuğun hayatını değiştirmekle kalmayıp, toplumun geleceğine de yatırım olduğunu vurguladı. Koruyucu aile yanında büyüyen çocukların daha sağlıklı bir gelişim gösterdiği ve topluma kazandırılmalarında bu modelin büyük rol oynadığı belirtildi.

Muhtarlar, koruyucu ailelik ve evlat edinme süreçlerine ilişkin merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Katılımcılar, mevzuat ve uygulama esasları hakkında da detaylı bilgilendirildi.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal sorumluluk vurgusu"

Eğitimin ikinci bölümünde ise kadına yönelik şiddetle mücadele konusu ele alındı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) yetkilileri tarafından sunulan eğitimde, 6284 sayılı Kanun'un önemi ve uygulama yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı. Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumsal bir mesele olduğu vurgulandı. Bu mücadelede yerel yönetimlerin ve muhtarların üstlendiği rolün kritik olduğu hatırlatıldı.

Katılımcılara, şiddet mağdurlarına yönelik destek mekanizmaları ve hizmet modelleri hakkında da bilgi verildi. Eğitimde, muhtarların mahallelerinde farkındalık oluşturmaları ve vatandaşları bilgilendirmeleri için yapabilecekleri çalışmalar üzerinde duruldu.

"Bu süreçte siz değerli muhtarlarımıza büyük sorumluluk düşüyor"

Toplantıya telekonferans yöntemi ile bağlanarak muhtarlara hitap eden Kırklareli Valisi Uğur Turan, aileyi korumanın herkesin ortak görevi olduğunu ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda aile değerlerinin korunması ile gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve ilgili bakanlıklarımızın koordinasyonunda, 2025 Aile Yılı boyunca tüm kurumlarımızla aile kurumunu koruyacak ve güçlendirecek önemli çalışmalar yürüteceğiz. Bu süreçte siz değerli muhtarlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Koruyucu ailelik ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun her kesimine ulaşmanız çok kıymetli" dedi.

"Gelin koruyucu aile olun"

Toplantıda muhtarlara hitap eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Bizler kurumsal olarak koruma altındaki çocuklarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Ancak aile şefkatini, anne baba rol modellerini çocuklarımıza yansıtmakta eksik kalıyoruz. Devlet olarak bir elinden tuttuğumuz çocuklarımızın bir elinden de sizler tutun, gelin koruyucu aile olun, mahallenizde, köyünüzde koruyucu aile sistemini anlatın" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Kırklareli merkez ve köy muhtarlarının tamamı "Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkıdır" ve "Kadına El Kalkamaz" afişleri ile toplu halde fotoğraf çektirdiler. - KIRKLARELİ