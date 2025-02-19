Kırklareli'nde 2025 Aile Yılı dolayısıyla muhtarlara koruyucu aile ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırklareli'nde 2025 Aile Yılı dolayısıyla muhtarlara koruyucu aile ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Kırklareli\'nde 2025 Aile Yılı dolayısıyla muhtarlara koruyucu aile ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi

Kırklareli'nde 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde muhtarlara yönelik "Koruyucu Aile Tanıtım Toplantısı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi" gerçekleştirildi.

19.02.2025 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde muhtarlara yönelik "Koruyucu Aile Tanıtım Toplantısı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi" gerçekleştirildi.

2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından merkez mahalle ve köy muhtarlarına yönelik "Koruyucu Aile Tanıtım Toplantısı ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi" düzenlendi. Toplantı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal bilinçlendirmeyi hedefleyen önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Eğitim programının ilk bölümünde katılımcılara, koruyucu ailenin önemi, kimlerin koruyucu aile olabileceği ve bu sürecin topluma katkıları hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Koruyucu Aile Birimi yetkilileri, koruyucu aile olmanın yalnızca bir çocuğun hayatını değiştirmekle kalmayıp, toplumun geleceğine de yatırım olduğunu vurguladı. Koruyucu aile yanında büyüyen çocukların daha sağlıklı bir gelişim gösterdiği ve topluma kazandırılmalarında bu modelin büyük rol oynadığı belirtildi.

Muhtarlar, koruyucu ailelik ve evlat edinme süreçlerine ilişkin merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme fırsatı buldu. Katılımcılar, mevzuat ve uygulama esasları hakkında da detaylı bilgilendirildi.

"Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal sorumluluk vurgusu"

Eğitimin ikinci bölümünde ise kadına yönelik şiddetle mücadele konusu ele alındı. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) yetkilileri tarafından sunulan eğitimde, 6284 sayılı Kanun'un önemi ve uygulama yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı. Kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun değil, toplumsal bir mesele olduğu vurgulandı. Bu mücadelede yerel yönetimlerin ve muhtarların üstlendiği rolün kritik olduğu hatırlatıldı.

Katılımcılara, şiddet mağdurlarına yönelik destek mekanizmaları ve hizmet modelleri hakkında da bilgi verildi. Eğitimde, muhtarların mahallelerinde farkındalık oluşturmaları ve vatandaşları bilgilendirmeleri için yapabilecekleri çalışmalar üzerinde duruldu.

"Bu süreçte siz değerli muhtarlarımıza büyük sorumluluk düşüyor"

Toplantıya telekonferans yöntemi ile bağlanarak muhtarlara hitap eden Kırklareli Valisi Uğur Turan, aileyi korumanın herkesin ortak görevi olduğunu ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda aile değerlerinin korunması ile gelecek nesillere aktarılmasının önemine değinerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ve ilgili bakanlıklarımızın koordinasyonunda, 2025 Aile Yılı boyunca tüm kurumlarımızla aile kurumunu koruyacak ve güçlendirecek önemli çalışmalar yürüteceğiz. Bu süreçte siz değerli muhtarlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Koruyucu ailelik ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun her kesimine ulaşmanız çok kıymetli" dedi.

"Gelin koruyucu aile olun"

Toplantıda muhtarlara hitap eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, "Bizler kurumsal olarak koruma altındaki çocuklarımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Ancak aile şefkatini, anne baba rol modellerini çocuklarımıza yansıtmakta eksik kalıyoruz. Devlet olarak bir elinden tuttuğumuz çocuklarımızın bir elinden de sizler tutun, gelin koruyucu aile olun, mahallenizde, köyünüzde koruyucu aile sistemini anlatın" ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Kırklareli merkez ve köy muhtarlarının tamamı "Bir Ailede Büyümek Her Çocuğun Hakkıdır" ve "Kadına El Kalkamaz" afişleri ile toplu halde fotoğraf çektirdiler. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırklareli'nde 2025 Aile Yılı dolayısıyla muhtarlara koruyucu aile ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 2025 Aile Yılı dolayısıyla muhtarlara koruyucu aile ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.