Kırklareli'nde Gaziler Günü Törenleri

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Kırklareli'nde Gaziler Günü törenlerle kutlandı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle tören düzenlendi.

TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ile "Mareşallik" rütbesinin verilişi ve 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Kırklareli'nde çeşitli programlar düzenlendi.

Gün münasebetiyle Dingiloğlu Parkı önünde toplanan katılımcılar kortej eşlğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Özgürlük ve Demokrasi Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Personel Üstteğmen Göktuğ Topsakal ve Kırklareli Tüm Gaziler Dayanışma Derneği Başkan Erol Özsevimli yaptı.

Tören, gazilere çiçek takdiminin ardından sona erdi.