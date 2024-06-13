Kırklareli'nde Özel Anaokulu Öğrencileri İçin Piknik Şöleni Düzenlendi

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Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, özel anaokulu öğrencileri için piknik şöleni düzenledi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Karahıdır Özel Eğitim Anaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Farklı Zihinler Özel Ürünler Projesi çerçevesinde İnece Korusu'nda piknik şöleni düzenledi. Toplum polisleri, piknik etkinliğinde özel öğrencilerle birlikte çiçek dikip onlara matara, boyama kitabı ve top hediye etti. - KIRKLARELİ