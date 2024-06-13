Kırklareli'nde Özel Anaokulu Öğrencileri İçin Piknik Şöleni Düzenlendi - Son Dakika
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Kırklareli'nde Özel Anaokulu Öğrencileri İçin Piknik Şöleni Düzenlendi

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Karahıdır Özel Eğitim Anaokulu öğrencileri için İnece Korusu'nda piknik şöleni düzenledi. Etkinlikte, öğrencilere çiçek, matara, boyama kitabı ve top hediye edildi.

13.06.2024 14:22
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Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, özel anaokulu öğrencileri için piknik şöleni düzenledi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından Karahıdır Özel Eğitim Anaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Farklı Zihinler Özel Ürünler Projesi çerçevesinde İnece Korusu'nda piknik şöleni düzenledi. Toplum polisleri, piknik etkinliğinde özel öğrencilerle birlikte çiçek dikip onlara matara, boyama kitabı ve top hediye etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırklareli'nde Özel Anaokulu Öğrencileri İçin Piknik Şöleni Düzenlendi - Son Dakika

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