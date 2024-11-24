Kırklareli'nde şehit öğretmenlerin aileleri unutulmadı - Son Dakika
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Kırklareli'nde şehit öğretmenlerin aileleri unutulmadı

Kırklareli\'nde şehit öğretmenlerin aileleri unutulmadı

Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri dolayısıyla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri tarafından, şehit öğretmenlerin ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

24.11.2024 17:02
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Kırklareli'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri dolayısıyla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri tarafından, şehit öğretmenlerin ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü temsilcileri, şehit öğretmenlerin ailelerini ziyaret ederek bu özel günün anlam ve önemine dikkat çektiler.

Ziyaretler sırasında, şehit öğretmenlerin anısı yad edilirken, ailelerine duyulan minnet bir kez daha dile getirildi. Sosyal Hizmet Merkezi personelleri, şehit ailelerine yönelik desteklerinin her zaman devam edeceğini belirtti. Şehit aileleri Öğretmenler Günü'nde gerçekleşen bu

anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, vefa duygusuyla gerçekleştirilen bu tür ziyaretlerin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade ettiler.

Ziyaretler, şehit ailelerine çiçek vermesi ve günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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