Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

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Kırklareli'nin iki ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Kırklareli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde operasyon düzenledi.

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde;410 gram uyuşturucu madde, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 22 adet mermi

24 adet uyuşturucu madde iciminde kullanılan payp,1 adet hassas terazi ve 3 bin 750 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen O.S. ve O.C. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.