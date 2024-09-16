Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nin iki ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre Kırklareli, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde operasyon düzenledi.
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde;410 gram uyuşturucu madde, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 22 adet mermi
24 adet uyuşturucu madde iciminde kullanılan payp,1 adet hassas terazi ve 3 bin 750 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen O.S. ve O.C. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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