Kırklareli Valiliği\'nden Yangın Uyarısı

Kırklareli Valiliği, son günlerde artan yangınlara ilişkin vatandaşların duyarlı olması konusunda uyarıda bulundu.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve yüksek sıcaklık ve rüzgardan kaynaklı çıkabilecek yangınlara karşı vatandaşların duyarlı olması konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada, çevreye izmarit atılmaması ve piknik alanlarında ateş yakılmaması gerektiği vurgulandı. - KIRKLARELİ