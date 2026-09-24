Kırklareli Valisi Uğur Turan, bağımlılıkla mücadelede UYUMA'ya çağrı yaptı - Son Dakika
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Kırklareli Valisi Uğur Turan, bağımlılıkla mücadelede UYUMA'ya çağrı yaptı

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Kırklareli Valisi Uğur Turan, bağımlılıkla mücadelede UYUMA\'ya çağrı yaptı
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Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele İl Kurulu toplantısı, Valilik koordinatörlüğünde İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda yapıldı. Vali Uğur Turan, UYUMA uygulamasına çağrı yaparak şüpheli durumların 112'ye bildirilmesini istedi.

Kırklareli'nde Bağımlılıkla Mücadele İl Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik koordinatörlüğünde düzenlenen toplantı İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Bağımlılıkla mücadele kapsamında kent genelinde yürütülen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek tedbirler konuşuldu.

Toplantıda konuşan Kırklareli Valisi Uğur Turan, bağımlılığın yalnızca bireyi değil, aileyi ve toplumu da etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğunu belirterek, "Bağımlılık, bireyin beden ve ruh sağlığını tehdit eden, aile bağlarını zayıflatan, sosyal hayatı olumsuz etkileyen ve toplumsal huzuru sarsan çok boyutlu bir sorundur. Bu nedenle bağımlılıkla mücadeleyi yalnızca güvenlik tedbirleriyle ya da tedavi hizmetleriyle sınırlı görmüyoruz. Bizim mücadelemiz bağımlılık henüz ortaya çıkmadan önlemeyi risk altındaki bireylerimize ulaşmayı, bağımlılıkla bağımlılıkla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızı yeniden hayata kazandırmayı ve toplumumuzun bütün kesimlerinde güçlü bir farkındalık oluşturmayı esas almaktadır. Çünkü biliyoruz ki bağımlılıktan korunan her bir evladımız geleceğimize sahip çıkmak, yeniden hayata kazandırılan her bir insanımız bir aileye ve topluma yeniden umut olmak demektir. Bu mücadelede temel anlayışımız, arzla mücadele kadar talebi azaltmak, önleyici hizmetleri güçlendirmek, erken müdahaleyi yaygınlaştırmak ve tedavi ile rehabilitasyon süreçlerini bütüncül bir yaklaşımla sürdürmektir" dedi.

Turan, UYUMA uygulamasının kullanılması konusunda vatandaşlara çağrıda bulunduğunu ifade ederek, "Uyuşturucuyla mücadelede önemli bir ihbar mekanizması olan UYUMA, yani Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması Bakanlığımızın geliştirdiği Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulaması bünyesinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu bütünleşik dijital platform sayesinde vatandaşlarımız uyuşturucu madde kullanımı, satışı ve şüpheli durumlara ilişkin ihbarlarını konum, fotoğraf ve video desteğiyle hızlı ve güvenli şekilde kolluk kuvvetlerimize iletebilmektedir. İhbar sahiplerinin kimlik ve kişisel bilgilerinin gizliliği de korunmaktadır. Buradan bütün hemşerilerimize çağrımızdır. Uyuşturucuyla mücadelede sessiz kalmayalım. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize veya Hayat 112 Acil Mobil İhbar Uygulamamız üzerinden güvenle bildirelim. Unutmayalım ki zamanında yapılan bir ihbar bir evladımızın hayatını kurtarabilir, bir ailemizin geleceğini koruyabilir. Unutmayalım ki bağımlılıkla mücadele yalnızca bir kurumun, bir meslek grubunun veya bir ailenin meselesi değildir. Bu mücadele, milletçe üstlendiğimiz ortak büyük bir sorumluluktur. Bizim hedefimiz; bağımlılıktan uzak, sağlıklı, bilinçli ve güçlü nesiller yetiştirmek; huzurun ve güvenin şehri Kırklareli'mizde her bir vatandaşımızın sağlıklı bir geleceğe güvenle ulaşmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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