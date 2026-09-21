Kırklareli Vize'de kışlık salça mesaisi başladı, 75 yaşındaki Dündar tarifini verdi - Son Dakika
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Kırklareli Vize'de kışlık salça mesaisi başladı, 75 yaşındaki Dündar tarifini verdi

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Kırklareli Vize\'de kışlık salça mesaisi başladı, 75 yaşındaki Dündar tarifini verdi
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Kırklareli'nde havaların soğumasıyla kışlık salça hazırlıkları başladı. Vize ilçesi Soğucak köyünde yaşayan 75 yaşındaki Rukiye Dündar, pazardan aldığı kırmızıbiberleri yıkayıp kaynattığını, süzüp kavanozlara dolduracağını ve salçayı hazır almadıklarını söyledi.

Kırklareli'nde kışlık salça hazırlıkları başladı. Vize ilçesi Soğucak köyünde yaşayan 75 yaşındaki Rukiye Dündar, kışlık salça kaynatmanın vaktinin geldiğini söyleyerek yıllardır uyguladığı salça yapımı tarifini verdi.

Havaların yavaş yavaş soğumaya başlamasıyla birlikte Kırklareli'nde kışlık salça hazırlıkları başladı. Soğucak köyünde yaşayan Rukiye Dündar, kışlık biber salçasını her sene kendisi hazırladığını söyleyerek, salça tarifini anlattı.

Kahvaltılık ve tarhanayı da kendi hazırladığını belirten Dündar, "Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm ve 75 yaşındayım. Kışlık salçalarımızı her sene yaparız. Salçamızı, kahvaltılığımızı, kesme, makarna ve tarhanamızı tüm kışlıkları her sene yaparız. Pazardan aldığımız kırmızıbiberleri yıkayıp doğradım. Daha sonra ateşe koydum kaynadılar. Leğenlere döktüm ve soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra süzeceğim, biraz daha ateşte kaynatacağım. Daha sonra kavanozlara doldurucum ve kış için kaldıracağım. Kışlıkları kuru fasulye, nohut gibi her türlü yemekte kullanacağım. Biz salçamızı her sene kendimiz yaparız, asla hazır almayız" dedi.

Kaynak: İHA
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