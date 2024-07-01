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(EDİRNE) - Kırkpınar 663'üncü Yağlı Güreşleri Festivali Edirne'de başladı.

Kırkpınar 663'üncü Yağlı Güreşleri Festivali, 1 - 7 temmuz 2024 tarihinde Edirne'de farklı etkinliklerle gerçekleşecek. Yağlı güreşler ise 5-7 temmuz tarihinde Sarayiçi Ermeydanı'nda yapılacak.

Başkan Akın'ı bugün davul-zurna ekibi, belediye binası önünde karşıladı, Akın da davul-zurna ekibinin şeflerine bahşiş verdi.

"Sporseverler spora doyacak"

Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunlara yer verdi:

"Beni de böyle bugün güzelce karşıladınız. Hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah yapacağımız enkinliklerle, izleyeceğimiz müsabakalarla çok keyifli, misafirlerimizin mutlu olduğu, güzel anılarla Edirne'den ayrıldığı festival yaşatacağız. Sporseverler spora doyacak."