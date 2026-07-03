Edirne'de Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Törenle Karşılandı

(EDİRNE) - Edirne Belediyesi'nin organizasyonuyla düzenlenen ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en önemli geleneklerinden biri olan Ağa Karşılama Töreni gerçekleşti.

Ağa Karşılama Töreni'nde Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 664. ve 665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar tarihinin 4 altın kemere sahip ilk ağası ve "Ağaların Ağası" Seyfettin Selim, 1991-1992-1993 yılları Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu ile 1990 yılı Kırkpınar Ağası Murat Köse sahnede yerlerini aldı.

Ağa karşılama töreninin ardından il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri ve Edirnelilerin katılımıyla oluşturulan kortej, Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Anıta çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Beyazıt Sansı tarafından bestelenen ünlü Kırkpınar Marşı, merhum sanatçının oğlu Seven Sansı tarafından seslendirildi. 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri açılış programı, Pehlivanlar Mezarlığı'nda cihan pehlivanları Adalı Halil ve Kara Emin'in kabirlerinin ziyaret edilmesi, karanfil bırakılması ve okunan dualarla sona erdi.

"AĞALARIMIZ OMUZLARINA KOCAMAN SORUMLULUKLARI ALIYORLAR"

Başkan Gencan, konuşmasında, Kırkpınar'ın önemine değinerek şunları kaydetti:

"Her zaman şunu söylüyoruz; Kırkpınar gibi önemli bir organizasyonun en önemli anlarından bir tanesi Ağa Karşılama Töreni'miz. Ağalık sadece bir unvan değil, Kırkpınar'ın yaşatılması, büyütülmesi, gelecek kuşaklara aktarılması için bütün ağalarımız omuzlarına kocaman sorumlulukları alıyorlar. Ben Ufuk ağamıza teşekkür etmek istiyorum. Ağa seçildiği günden beri hem şehrimize hem Kırkpınar'ımıza yapmış olduğu desteklerden dolayı."

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de, konuşmasında, "Kırkpınar'ın şanını bütün dünyaya hep birlikte ortaya koyarak güzellikleri devam ettireceğiz' diyorum" diye konuştu.

"BENZERSİZ İZLER BIRAKMAYI NASİP ETTİN"

664-665. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü ise konuşmasında, şunları söyledi:

"Bu tören benim için bir ağa karşılamasından öte 665 yıldır, bu meydanlara, iz bırakan gelmiş, geçmiş, bundan sonra gelecek herkese bir selamlama merasimidir. Buradan herkese selam olsun. Allah bize de bu meydanlar da tıpkı bir parmak izi gibi eşsiz, benzersiz izler bırakmayı nasip ettin."