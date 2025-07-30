Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin Şampiyonu Orhan Okulu, Antalya Valisi\'ni Ziyaret Etti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 664'üncü yılında altın kemeri Antalya'ya getiren Orhan Okulu, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i makamında ziyaret etti.

Bu yıl Kırkpınar'da Muratpaşa Belediyespor adına güreşerek altın kemeri alan Orhan Okulu, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Vali Şahin, tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda gösterdiği mücadele ile altın kemeri Antalya'ya kazandıran Okulu'yu üstün başarısından dolayı tebrik etti. Ziyarete Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra Muratpaşa Belediyespor Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, Başantrenör Kemal Yılmaz ve Antrenör Salih Şentürk katıldı. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ANTALYA