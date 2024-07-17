Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kavşakta dönen araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Yerel

Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kavşakta dönen araca çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin, kavşakta dönmekte olan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

17.07.2024 18:47
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Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kavşakta dönen araca çarptı: 2 yaralı

Kaza anı güvenlik kamerasında

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin, kavşakta dönmekte olan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre; Alanya-Manavgat D-400 kara yolunda Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olan Mesut Ural yönetimindeki 07 EYM 28 plakalı otomobilin, Doğançam Mahallesi Tekandız mevkiinde trafik ışıklarında kırmızı ışık ihlali yapıp, Manavgat istikametinden gelerek Doğançam Mahallesi yol ayrımında kavşaktan yolun karşısına geçen Kemal Baş'ın kullandığı 07 AJA 321 plakalı otomobile çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada, 07 ZYM 29 plakalı araç sürücüsü Mesut Ural ve araçta yolcu olarak bulunan Hafize Ural yaralandı. 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kavşakta dönen araca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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