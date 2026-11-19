Kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıda ölen Ferhat Yamen Hasdal'da defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan'da 17 Kasım'da kırmızı ışıkta beklerken aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Yamen'in cenaze töreni bugün yapıldı. Yamen, Alibeyköy Veysel Karani Camii'ndeki cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eyüpsultan'da kırmızı ışıkta beklediği sırada aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Yamen için bugün cenaze töreni düzenlendi. Yamen, kılınan cenaze namazının ardından Hasdal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 17 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Yamen için bugün Alibeyköy Veysel Karani Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Yamen'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Yamen'in cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Hasdal Mezarlığı'na defnedildi.
Kaynak: İHA
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