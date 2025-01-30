Kırmızı Işıkta Kaza: Motosikletli Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Kırmızı Işıkta Kaza: Motosikletli Sürücü Ağır Yaralandı

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Antalya'da kırmızı ışıkta geçen tıra çarpan motosikletli sürücü ağır yaralandı, tedavisi sürüyor.

30.01.2025 14:03
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Motosikletli sürücü kırmızı ışıkta geçen tıra çarpıp ölümden böyle döndü

Ağır yaralanan yaşlı adamın tedavisi devam ediyor

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kırmızı ışıkta geçen tırın motosiklet ile çarpıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Dinek Mahallesi Dinek Kavşağı'nda meydana geldi. Mersin yönüne giden 33 AZA 521 plakalı Sametcan T.'nin kullandığı MAN marka tır, 07 AFR 837 plakalı Ahmet K.'ninkullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet K. ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Sametcan T. ise emniyete götürüldü. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet K.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören Mevlüt Şahinli, "Tır sanırım kırmızıda geçti. Motosikletli de yandan vurunca bu kaza meydana geldi. Yaralının durumu biraz ağırdı, hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kırmızı ışıkta geçen tırın, yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsü ile çarpışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırmızı Işıkta Kaza: Motosikletli Sürücü Ağır Yaralandı - Son Dakika

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