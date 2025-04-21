Kırsal Turizm Hızla Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kırsal Turizm Hızla Büyüyor

Geniş Video İzle

2023'te 91 milyar dolar olan kırsal turizm pazarı, 2028'de 131 milyar dolara ulaşacak.

21.04.2025 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyada kırsal turizm pazarı hızla büyüyor

Kırsal Kalkınma ve Turizm Paneli

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Şevket Aşçı Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, kırsal turizmin dünyada yükselen bir değer haline geldiğini belirterek, 2023'te 91 milyar dolar olan pazarın 2028 yılına kadar 131 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, OMÜ Şevket Aşçı Turizm Fakültesi, Turizm Haftası dolayısıyla "Kırsal Kalkınma ve Turizm" başlıklı panele ev sahipliği yaptı. Panel öncesi fakülte girişinde Türk Turizm Tarihi Resim Sergisi'nin açılışı yapıldı. Panelin açılış konuşmasını yapan OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, kırsal turizmin yerel ekonomiler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Turizm; sadece şehir merkezlerinde değil, kırsal bölgelerde de ekonomik ve sosyal dönüşümün anahtarıdır. Yerel ürünlerin pazarlanmasından kültürel mirasın korunmasına kadar birçok alanda etkili bir kalkınma aracı olarak öne çıkmaktadır" dedi.

"Kırsal turizm pazarı hızla büyüyor"

Konuşmasında kırsal turizmin dünyada yükselen bir değer haline geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bulut, "2023 yılında 91 milyar dolar seviyesinde olan kırsal turizm pazarının 2024'te yüzde 7,4 büyümeyle 98 milyar dolara, 2028'de ise 131 milyar dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bu büyüme; tarım turizmi, kültürel mirasa artan ilgi, hac rotalarının popülerliği ve çevre bilincinin yükselmesiyle doğrudan ilişkilidir" ifadelerini kullandı.

Kırsal turizmin Samsun özelinde değerlendirilmesinin önemine de değinen Bulut, "İl merkezine uzak pek çok ilçemiz hala geleneksel köy yaşamını sürdürmektedir. Vezirköprü, Bafra, Ladik, Terme ve Çarşamba gibi ilçeler, kırsal turizm için ciddi potansiyel taşımaktadır. Özellikle Kızılırmak Deltası, Bafra Sürmeli Köyü, Nebiyan Dağı, Bafra-Kolay, Bafra Kapıkaya, Atakum Kocadağ, Çarşamba Hacı Osman Ormanı, Çarşamba-Yeşilırmak Deltası, Ladik Gölü, Terme Gölardı Simanlık, Vezirköprü- Şahinkaya Kanyonu kırsal turizm potansiyeli taşımaktadır. Sürmeli köyü gibi kırsaldaki köylerin Dünya Turizm Örgütü'nün, turizmi kırsal kalkınma için önemli bir güç haline getirme hedefi kapsamında 'En İyi Turizm Köyü' olma potansiyeli bulunmaktadır" diye konuştu.

Gelecekte akıllı turizm teknolojilerinin, dijital pazarlamanın ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımların kırsal turizmin gelişmesinde belirleyici rol oynayacağını ifade eden Prof. Dr. Bulut, özelleştirilmiş seyahat paketleri, tarım ve sağlıklı yaşam temalı turların ön plana çıkacağı yeni döneme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Etkinlik, fakülte bahçesinde kurulan ve bölgeye özgü ürünlerin tanıtıldığı yöresel ürün stantlarının gezilmesiyle sona erdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Etkinlik, Ekonomi, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırsal Turizm Hızla Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü Kamyonet kasasındaki köpeği halatla dövdü
Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi Alkollü sürücü tırla hastane otoparkına girdi: Uyuşturucu madde ele geçirildi
Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe’nin puan kaybına zehir zemberek tepki Aziz Yıldırım kanadından Fenerbahçe'nin puan kaybına zehir zemberek tepki
AK Parti MKYK toplanıyor Masada kritik bir konu başlığı var AK Parti MKYK toplanıyor! Masada kritik bir konu başlığı var
ABD, Yemen’in başkenti Sana’yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Fenerbahçe’nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası hemen telefona sarıldı
Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor’dan bomba paylaşım Fenerbahçe maçı sonrası Kayserispor'dan bomba paylaşım
Oyuncu Sevil Akdağ’ın vahşice katlettiği Elif Kırav’ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı Oyuncu Sevil Akdağ'ın vahşice katlettiği Elif Kırav'ın yakın arkadaşı olayın iç yüzünü anlattı
Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor Acun Ilıcalı: Şampiyonluk şansımız çok zor gözüküyor
Erdoğan’ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor
Sergen Yalçın’dan Mourinho’ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz Sergen Yalçın'dan Mourinho'ya olay sözler: Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz

22:34 Papa Franciscus’un vasiyeti belli oldu Papa Franciscus'un vasiyeti belli oldu
21:22 İYİ Parti’den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden iki belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
20:56 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar
19:46 Öcalan’dan Sırrı Süreyya Önder’e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis’te kırdı, sokakta kırdı Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder'e mesaj: Ön yargıları toplumda kırdı, Meclis'te kırdı, sokakta kırdı
19:44 Devlet Bahçeli’den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
09:15 Süleyman Soylu’dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur Süleyman Soylu'dan Kuzey Kıbrıs iddialarına sert tepki: Namussuzlara duyurulur
09:09 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı 20 kilo birden veren Işın Karaca sırrını ilk kez açıkladı
09:06 Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi Silahlı saldırıda ölen şahsın yakınları, husumetlilerinin evini ateşe verdi
09:05 Fenerbahçe’yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı Fenerbahçe'yi şampiyonluktan eden futbolcu Galatasaraylı futobolcuların aşığı çıktı
09:00 Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 3 şüpheli yurt dışında yakalandı
08:58 Altın fiyatlarında tarihi zirve Bu kadarı şaşırttı Altın fiyatlarında tarihi zirve! Bu kadarı şaşırttı
08:50 Popüler ayakkabı markasına “domuz derisi“ cezası Popüler ayakkabı markasına "domuz derisi" cezası
08:45 Çin bu kez çok sert Kim var kim yok tehdit ettiler Çin bu kez çok sert! Kim var kim yok tehdit ettiler
08:43 Demet Akalın’dan Bestemsu Özdemir’e estetik göndermesi Demet Akalın'dan Bestemsu Özdemir'e estetik göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2025 00:43:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kırsal Turizm Hızla Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement