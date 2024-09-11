Köylü Pazarı ile Kadınların Geçim Kaynağı - Son Dakika
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Yerel

Köylü Pazarı ile Kadınların Geçim Kaynağı

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki halk pazarında kurulan 'Köylü Pazarı', kırsal mahallelerdeki kadınların geçim kaynağı haline geldi. Köylü kadınlar, yerli ata tohumlarından ürettikleri doğal sebze ve meyveleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

11.09.2024 22:07
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Kırsaldaki kadınların geçim kaynağı 'Köylü Pazarı'

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki halk pazarında Perşembe ve Pazar günleri hariç her gün kurulan 'Köylü Pazarı' kırsal mahallelerdeki genç ve yaşlı kadınların geçim kaynağı oldu. Köylü kadınlar, tarlasında ve bahçesinde yüzde 100 yerli ata tohumlarından ürettikleri sebze ve meyveleri satarak ev ekonomisine katkı sağlıyorlar.

Muğla'nın çeşitli kırsal mahallelerinden gelen kadınlar, tarhanadan turşuya, salçadan sebzelere kadar geniş bir yelpazede doğal ürünleri pazar tezgahlarına taşıyor. Vatandaşlardan büyük ilgi ören 'Köylü Pazarı' yaz aylarında haftanın 5 gününde ürünlerin satışı yapılıyor.

Pazarda sergilenen ürünler arasında tarhana, domates, biber, patlıcan, turşu, salça, börülce, fasulye gibi sebzeler ve yerel lezzetler dikkat çekiyor. Bu ürünler, köylerdeki geleneksel yöntemlerle, katkısız ve doğal yollarla üretiliyor. Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesi'nden Hümayun Demircan, bu pazarda ürünlerini sergileyen kadınlardan biri. Kendi üretimi olan Muğla tarhanası, un tarhanası, erişte, nişasta, ıhlamur, yumurta, biber ve zeytin gibi ürünleri pazara getiren Demircan, tüketicilerden büyük ilgi gördüklerini belirtti.

Demircan, "Bu ürünlerin hepsini kendim üretiyorum. Muğla tarhanası, un tarhanası, erişte, nişasta, ıhlamur, yumurta, biber ve zeytin gibi kendi yetiştirdiğimiz ve hazırladığımız ürünleri pazarda sergiliyoruz. Hem üretmek hem de bu doğal ürünleri insanlara sunmak çok keyif verici" dedi.

Menteşe pazarında, özellikle doğal ve katkısız ürünlere olan talep son yıllarda giderek artıyor. Yerel halkın yanı sıra çevre ilçelerden ve şehirlerden gelen ziyaretçiler de pazardaki bu ürünleri tercih ediyor. Köylü kadınların ürettikleri doğal ürünler, hem sağlıklı beslenmek isteyenler için alternatif sunuyor, hem de Muğla'nın yerel değerlerini tanıtıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köylü Pazarı ile Kadınların Geçim Kaynağı - Son Dakika

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