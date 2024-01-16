 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekili Pazaryeri Esnafıyla Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekili Pazaryeri Esnafıyla Görüştü

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç, Kırşehir Pazaryeri esnafıyla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Ekicioğlu, yeni yıl ile birlikte gelen zamların halkın geçim sıkıntısını artırdığını belirterek, esnafın da sıkıntısının giderek arttığını ifade etti. Başkan Ekicioğlu, ekonomik kriz, işsizlik ve yüksek enflasyon nedeniyle pazaryeri esnafının da etkilendiğini vurgulayarak, sıkıntıların bir an önce son bulması temennisinde bulundu.

Kırşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekili Pazaryeri Esnafıyla Görüştü
16.01.2024 - 09:36,  Güncelleme: 09:39
Abone Ol

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile birlikte Kırşehir Pazaryeri esnafıyla bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu.

Yeni yıl ile birlikte gelen zamlar nedeniyle halkın büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Her gün birçok ürüne gelen fahiş zamlar ne yazık ki halkımızın alım gücünü günden güne düşürürken, esnafımızın da sıkıntısı giderek artıyor" dedi.

Pazaryeri esnafının sıkıntılarını da dinleyen Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Geçim sıkıntısı, işsizlik, ekonomik kriz karşısında çaresiz kalan vatandaşlarımız her yeni güne zamlarla uyanırken bu durumdan işçi, memur ve emekli ve esnafımız başta olmak üzere her kesim ciddi oranda etkileniyor.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle ilimizde de pazar esnafının etkilendiğini görüyoruz.

Ülke genelinde yaşanan kuraklık, tarım arazilerinin verimli kullanılamaması ve yüksek enflasyon nedeniyle pazaryerlerine yaklaşamayan vatandaşlar, her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında ne yazıktır ki çaresiz kalıyor.

Temennimiz yaşanan sıkıntıların bir an evvel son bulması ve gerek esnafımızın gerekse de hemşehrilerimizin geçim sıkıntılarının son bulması noktasında merkezi anlamda gerekli önlemlerin alınarak ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların bir an önce son bulmasıdır."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Cumhuriyet Halk Partisi, Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Belediyesi, Kırşehir, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekili Pazaryeri Esnafıyla Görüştü - Son Dakika


09:38
Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32
Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04
Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56
Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52
Emmy Ödülleri sahiplerini buldu Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19
Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12
Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı

Son Dakika
09:38 Netflix, Türkiye fiyatlarına yılın ikinci zammını yaptı
09:32 Rafet El Roman, yaptırdığı estetikle pişmanlık yaşadığını itiraf etti
09:04 Elektrik direğine çarpan uçak alev alıp yere çakıldı! Pilot öldü, çevredeki 4 kişi yaralandı
08:56 Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
08:52 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
08:19 Mersin'de 9 kişinin can verdiği kaza anı kamerada
08:12 Kayserispor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba gönderme
08:10 Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Sammy Ali, İstanbul'da yakalandı
08:04 ATV'nin yeni dizisi Yıldızlar Bana Uzak final yapıyor
07:01 Mersin'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü takla attı! 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 10:01:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekili Pazaryeri Esnafıyla Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement