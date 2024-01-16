Kırşehir Belediye Başkanı ve CHP Milletvekili Pazaryeri Esnafıyla Görüştü

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile birlikte Kırşehir Pazaryeri esnafıyla bir araya geldi, görüş alışverişinde bulundu.

Yeni yıl ile birlikte gelen zamlar nedeniyle halkın büyük bir geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Her gün birçok ürüne gelen fahiş zamlar ne yazık ki halkımızın alım gücünü günden güne düşürürken, esnafımızın da sıkıntısı giderek artıyor" dedi.

Pazaryeri esnafının sıkıntılarını da dinleyen Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Geçim sıkıntısı, işsizlik, ekonomik kriz karşısında çaresiz kalan vatandaşlarımız her yeni güne zamlarla uyanırken bu durumdan işçi, memur ve emekli ve esnafımız başta olmak üzere her kesim ciddi oranda etkileniyor.

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle ilimizde de pazar esnafının etkilendiğini görüyoruz.

Ülke genelinde yaşanan kuraklık, tarım arazilerinin verimli kullanılamaması ve yüksek enflasyon nedeniyle pazaryerlerine yaklaşamayan vatandaşlar, her geçen gün artan hayat pahalılığı karşısında ne yazıktır ki çaresiz kalıyor.

Temennimiz yaşanan sıkıntıların bir an evvel son bulması ve gerek esnafımızın gerekse de hemşehrilerimizin geçim sıkıntılarının son bulması noktasında merkezi anlamda gerekli önlemlerin alınarak ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik sıkıntıların bir an önce son bulmasıdır."