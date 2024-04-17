Kırşehir Belediyesi Ahi Evran Mahallesi\'nde peyzaj çalışmalarını tamamladı

Yerel

Kırşehir Belediyesi'nin Ahi Evran Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesi'nde bulunan park alanında başlattığı peyzaj çalışmaları tamamlandı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kır-Köy kampüs alanı ile mesire ve piknik alanı başta olmak üzere yapmış oldukları çalışmalarla kentte kişi başına düşen yeşil alan oranını artırmaya devam ettiklerini söyledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kentin güzelleşmesi ve daha çok yeşil alana kavuşması için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirten Ekicioğlu, şöyle konuştu:

"Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz yeni yapılan park alanlarımızla birlikte, peyzaj çalışmalarını da sürdürüyor. Biz Kırşehir'i ortak akılla yönetiyor ve yapılan tüm hizmetleri de yine Kırşehir halkı için yapıyoruz. Bizler söz verdiğimiz gibi bu şehre hizmet etmek için göreve geldik. Göreve başladığımız günden beri de Kırşehir'in gelişmesi, kalkınması ve güzelleşmesi için tüm gayretimizle çalışmaktayız. Ahi Evran Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesi'ndeki park alanımızın da peyzaj çalışmaları tamamlanarak hizmete sunuldu. Mahallemize ve Kırşehir'imize hayırlı olsun."