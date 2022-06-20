Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Yıl Sonu Konseri Beğeni Topladı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Yıl Sonu Konseri Beğeni Topladı

20.06.2022 09:40
Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Yıl Sonu Konseri Beğeni Topladı

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde piyano ve bağlama kursu alan öğrenciler, yıl sonu konseri düzenledi.

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde piyano ve bağlama kursu alan öğrenciler, yıl sonu konseri düzenledi.

Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Yıl Sonu Konseri, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Eğitimci Duycan Dulkadir ve Muhammet Ertek tarafından hazırlanan programda piyano ve bağlama kursu alan öğrencilerin sergiledikleri performans büyük beğeni topladı.

Kırşehir belediyesi olarak bu tür konserlere ve kurslara devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Göreve geldiğimizden beri Kırşehir'in her alanda gelişimi noktasında kültür sanat içerikli programlar ve projeleri de hazırlayarak hayata geçiriyoruz.

Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Aile Yaşam Merkezimizin yılsonu etkinlikleri kapsamında organize ettiği Piyano ve Bağlama Konseri Pazar günü Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Aile Yaşam Merkezi'nde Piyano ve Bağlama kursu alan öğrencilerimiz kurslarda edindikleri tecrübelerini de hemşehrilerimizin beğenisine sundular.

Böylesine anlamlı sanatsal organizasyonları hayata geçirmiş olmak da hem Belediyemiz için hem de Kırşehir'imiz için gurur kaynağı.

Programın hazırlanmasında ve sunumunda tüm emeği geçen herkesi kutluyorum."

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Kaynak: ANKA

Neşet Ertaş, Kırşehir, Bağlama, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Yıl Sonu Konseri Beğeni Topladı - Son Dakika

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