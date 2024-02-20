Kırşehir Belediyesi Anatolian Spaceship Konseri Beğeni Topladı

Yerel

Kırşehir Belediyesi tarafından 17 Şubat'ta Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen Anatolian Spaceship konseri beğeni topladı.

Muhlis Berberoğlu, Taylan Özgür Ölmez, Onur Aymergen ve Fazıl Karagöz'den oluşan grup Anatolian Spaceship, birbirinden güzel şarkıları Kırşehirliler için seslendirdi. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, tüm grup üyelerine teşekkür etti. Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Hepinizin bildiği üzere Kırşehir Belediyesi olarak, tarih ve kültür şehri Kırşehir'in Anadolu'nun ortasında gerek hayata geçirdiği projelerle gerekse de kültür sanat alanındaki faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda müziğin başkenti olan şirin Kırşehir'imizde bu alanda yapılan tüm programlara da katkı sunmaya devam ediyoruz. Biz Kırşehir Belediyesi olarak, tarihsel ve kültürel mirasımızın kayıt altına alınıp, gelecek kuşaklarımıza özgün bir şekilde aktarılması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda kültür sanat alanında yapılan faaliyetleri de önemsiyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na Müzik alanında dahil olan ilk şehir olmamızın sorumluluğuyla, taahhütlerimizi yerine getirerek yeni programları da hiç ara vermeden hayata geçiriyoruz. Muhlis Berberoğlu, Taylan Özgür Ölmez, Onur Aymergen ve Fazıl Karagöz'e bu güzel performansları için teşekkür ediyorum."