Kırşehir Belediyesi, Kapalı Durakları Şehrin Muhtelif Yerlerine Yerleştirdi - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi, Kapalı Durakları Şehrin Muhtelif Yerlerine Yerleştirdi

21.06.2022 10:00
Kırşehir Belediyesi, Kapalı Durakları Şehrin Muhtelif Yerlerine Yerleştirdi

Kırşehir Belediyesi, kent halkının kışın soğuktan ve yağıştan, yazın da yakıcı güneşten ve sıcaktan etkilenmesinin önüne geçmek için hazırladığı kapalı durakları, şehrin muhtelif yerlerine yerleştirdi.

Kırşehir Belediyesi, kent halkının kışın soğuktan ve yağıştan, yazın da yakıcı güneşten ve sıcaktan etkilenmesinin önüne geçmek için hazırladığı kapalı durakları, şehrin muhtelif yerlerine yerleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, şunları söyledi:

"Bilindiği üzere göreve geldiğimizde ihalesi yapılan ancak ödeneği ayrılmamış olan kent içi akıllı ulaşım sistemini devir alarak son noktaya geldik. Şehrimizde sizlerin de gördüğü gibi trafik ışıkları kontrol ve denetleme levhaları kameralar ve yaya geçitleri sisteme uygun bir şekilde hazırladık.

Biz, Kırşehir Belediyesi olarak toplu ulaşım sistemini önemsiyor ve halkımızın da bu hizmetten en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Son olarak, 20 Haziran 2021 Pazartesi günü şehrimizin muhtelif yerlerine Kapalı Duraklarımızı yerleştirdik. Amacımız, Kırşehirli hemşehrilerimizin kışın soğuklarda ve rüzgarda, yazın ise güneşten olumsuz etkilenmemeleri ve Belediye halk otobüslerinden en iyi şekilde yararlanmaları.

2019 yılında göreve geldiğimizde, 12 Kapalı Durak yerleştirerek halkımızın hizmetine sunmuştuk. Şimdi ise bu Duraklarımıza 10 adet yeni Kapalı Durak daha eklemiş olduk. Her şey Kırşehir ve Kırşehirli hemşehrilerimizin ulaşım olanaklarından en iyi ve en sağlıklı bir şekilde yararlanması içindir."

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Kaynak: ANKA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Belediyesi, Kapalı Durakları Şehrin Muhtelif Yerlerine Yerleştirdi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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