Kırşehir Belediyesi'nin Binası 'Kerpiç Ev' Olarak Kaydedilmiş - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi'nin Binası 'Kerpiç Ev' Olarak Kaydedilmiş

Kırşehir Belediyesi\'nin Binası \'Kerpiç Ev\' Olarak Kaydedilmiş

Kırşehir Belediyesi, kaçak yapılaşma mücadelesi ederken, belediye binasının tapuda 'kerpiç ev' olarak görünmesi şaşkınlık yarattı. Yapı kullanım izin belgesinin olmadığı iddia ediliyor. Vatandaşlar durumu anlayamıyor ve şaşkınlıklarını dile getiriyor.

11.10.2024 15:37  Güncelleme: 15:42
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Kırşehir Belediyesi kaçak yapılaşma ile mücadele ederken, belediye binası alanının tapuda 'kerpiç ev' göründüğü ortaya çıktı.

Yapı kullanım izin belgesinin olmadığının iddia edildiği ve tapu dairesine müracaat edilmediği gerçeğiyle karşılaşılan alanda cins değişikliğinin yapılmadığı, Kırşehir Belediyesi binası alanının tapu sorgulama kayıtlarında 'kerpiç ev' olduğu belirlendi. Belediye alanının kerpiç ev olduğunu öğrenen vatandaşlar ise şaşırdı. Metin Polat isimli vatandaş, "Böyle bir şeyin olma imkanı yok. Yılların binası, inanamadım böyle bir olaya, çok şaşırdım. Kırşehir için söylenecek bir şey yok" dedi. Nusrettin Kılıç ise, eski yapıların kerpiç olduğunu ama böyle bir binanın nasıl o halde kaldığını anlamadığını ve şaşırdığını söyledi.

Kırşehir Belediyesi 1864, 1868, 1871 ve 1877 yıllarında çıkan belediyeler kanunları ile faaliyetlerini kurumlaştırmış bir belediye olarak bilinirken, Kırşehir Belediyesi kanunların yürürlüğe girmesine müteakip 1870 yılında kurulmuş 150 yıllık köklü bir belediye olarak biliniyor. Vatandaşların yaptıkları parsel sorgulaması kayıtlarında 'ana taşınmaz' ve 'kerpiç ev' olarak görülen binanın akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor. Öte yandan bölgede yer alan Kırşehir Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi Okulu ise kayıtlarda 'kargir cephane deposu ve arsası' olarak görülüyor. Kırşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz dönem otopark alanına çevirdiği bölge ise kayıtlarda 'kerpiç ev' ve 'arsa' olarak yer alıyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir Belediyesi'nin Binası 'Kerpiç Ev' Olarak Kaydedilmiş - Son Dakika

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