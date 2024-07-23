Kırşehir Belediyesi, S plaka mağdurlarını mahkeme sürecine soktu - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi, S plaka mağdurlarını mahkeme sürecine soktu

Kırşehir Belediyesi, S plaka mağdurlarını mahkeme sürecine soktu

Kırşehir Belediyesi tarafından araca takılı olmayan 51 adet servis plakasının iptali sonrası mahkemeleri devam eden S plaka mağdurları, belediyenin 35 plaka için ihaleye çıkması iddiası üzerine yeniden mahkeme sürecine hazırlanıyor.

23.07.2024 15:00  Güncelleme: 15:01
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Kırşehir Belediyesi tarafından araca takılı olmayan 51 adet servis plakasının iptali sonrası mahkemeleri devam eden S plaka mağdurları, belediyenin 35 plaka için ihaleye çıkması iddiası üzerine yeniden mahkeme sürecine hazırlanıyor.

S plaka mağduru servisçi Emre Kanalmaz, CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun S plaka mağdurlarına sembolik bir rakamla yeniden ihale yapacağını ve esnafı mağdur etmeyeceğini söylediğini ancak, kendilerinin mahkeme süreçleri devam ederken belediyenin 35 plaka için ihaleye çıkması karşısında şaşkın olduklarını belirtti. Kanalmaz yaptığı açıklamada, "Belediyenin iptal ettiği 51 adet S plaka sahiplerinden bir tanesi benim, o dönemlerde bizlere Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, ekonomik dalgalanmaları gerekçe gösterdi ve esnafı mağdur etmeyeceğini, sembolik bir rakamla yeniden ihaleye çıkacağını aktarmıştı" dedi.

51 adet plaka belediye ile mahkemede

Yozgat İdare Mahkemesi'nde S plaka mağdurlarının mahkemesinin devam ettiğini anlatan Kanalmaz, "Bizler mahkeme sonucu ve sürecini beklerken belediye 35 S plaka için ihaleye çıktı. Nasıl bir rant ve kimlerle ne iş yapıldığını anlamış değiliz. Şehrin gerçekten ihtiyacı olan bir ihale yapılabilirdi. Bizlere yardımcı olacağını söyleyen Selehattin Ekicioğlu, bu süreçte hızlı şekilde S plakaların kiralanması ihalesine çıktı. Esnafı mağdur etmekten başka bir şey yapıldığını düşünmüyoruz" diye konuştu.

"Belediye S plaka ihtiyacı olup olmadığını sordu"

Kırşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Tekin ise Kırşehir Belediyesinden gelen yazı ile S plaka ihtiyacının sorulduğunu, ihtiyaç olmadığı cevabına rağmen ihaleye çıkılmasının yanlış olduğunu ifade etti. Tekin açıklamasında, "Kırşehir'de aktif çalışan 162 adet S plaka var. Biz, gerekli olmadığını belediyeye bildirdik. Belediye ise 35 tane S plaka kiralama ihalesine çıktı. Şehirde bu yönde bir arz talep dengesi söz konusu değil. Belediyenin bu ihaleden vazgeçmesi gerekir. Bizler ihaleye girileceğini de tahmin etmiyoruz" şeklinde konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir Belediyesi, S plaka mağdurlarını mahkeme sürecine soktu - Son Dakika

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