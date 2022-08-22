Kırşehir Belediyesi Çöp Konteynerlerini Temizleyip İlaçlıyor - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesi Çöp Konteynerlerini Temizleyip İlaçlıyor

22.08.2022 11:24
Kırşehir Belediyesi Çöp Konteynerlerini Temizleyip İlaçlıyor

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak havalar nedeniyle risk oluşmaması için şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerlerini temizleyip ilaçlıyor.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sıcak havalar nedeniyle risk oluşmaması için şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerlerini temizleyip ilaçlıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, göreve geldiklerinden beri kentin altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla birlikte temizlik açısından da rahat yaşanır bir şehir olması için hiç durmadan ekipleriyle birlikte çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Ekicioğlu, şöyle dedi:

"Bilindiği üzere mevcut işyerlerinin ve yerleşim birimlerinin yoğun olduğu caddelerimizde çöp miktarının fazla olması sebebiyle havaların da mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle risk oluşmaması için ekiplerimiz temizlik ve ilaçlama işlemlerini sürekli bir şekilde gerçekleştiriyor.

"TEMİZ VE SAĞLIKLI BİR KIRŞEHİR İÇİN"

Amacımız, temiz ve sağlıklı bir Kırşehir için var gücümüzle çalışmak ve şehrimizi bütün pisliklerden arındırmak.

Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı araçlarımızda belirli periyotlarla ve ihtiyaç duyulduğunda da anında çöp konteynerlerinin temizlik ve yıkama işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kırşehir Belediyesi Çöp Konteynerlerini Temizleyip İlaçlıyor - Son Dakika

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