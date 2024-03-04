Kırşehir Belediyesi Yenice Mahallesi Kültür Evi'ni Açtı

Kırşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Yenice Mahallesi Kültür Evi'nin açılışı, düzenlenen törenle yapıldı.
Kırşehir Belediyesi, geçen yıl hizmet vermeye başlayan Kuşdilli Mahallesi Pelin Yüksel Kültür ve Taziye Evi ile Bağbaşı Mahallesi Muharrem Ertaş Kültür Evi'nin ardından Yenice Mahallesi Kültür Evi'ni de törenle hizmete açtı.
Açılışa Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Başkanı Baran Genç, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda mahalleli katıldı.
Modern bir kentin olmazsa olmazlarından biri olarak düşündükleri kültür evlerini kent yaşamı için çok önemsediklerini dile getiren Başkan Ekicioğlu, şunları söyledi:
"Biz Kırşehir Belediyesi olarak halkımızın düğün, nişan, sünnet gibi kültürel faaliyetleri ile taziyelerinin kent kimliğini bozan ortamlardan kurtularak, taahhüt ettiğimiz ve yaptığımız Kültür ve Taziye Evleri'nde, bilinen adreslerde sıhhatli bir şekilde yapılmasını planlıyoruz. Kültür ve Taziye Evleri olarak verdiğimiz taahhütlerden birini daha Yenice Mahallesi'nde tamamlayarak mahalle halkımızın kullanımına sunduk. Yenice Mahallesi Kültür Evi'nde mahallelilerimizin kültürel faaliyetlerini sürdürebilecekleri; hem cenazelerde Taziye Evi olarak hem de düğünlerde kullanılacak; aynı zamanda çok amaçlı kültürel faaliyetler için de kullanılabilecek bir alanı hazırladık. Kültür Evi'miz, mahallemize yakışan bir mekan oldu. Sosyal donatıları, lavabosu, mutfağı, tuvaleti ve salonlarıyla modern bir yapıya daha kavuşmuş olduk. Yenice Mahallesi Kültür Evi'nin yapımında tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Yenice Kültür Evi'nde başvuruları alınmaya başlanan el sanatları alanında iğne oyası, kanaviçe, moda tasarımı, ev tekstili ürünleri, ahşap boyama, sepet örücülüğü, makrome örgü yapımı, amigurumi (örgü bebek yapımı), nakış teknikleri, takı tasarım ve kurdele nakışı kursları ile kişisel gelişim alanında sertifikalı çocuk gelişimi kursları yer alacak.
Toplamda 6 bin 500 metrekare alan içerisine yapılan Yenice Kültür Evi'nin peyzaj düzenlemesi Barok bahçesi konseptinde yapıldı. Park alanında özel tasarım pergoleler, kamelyalar, banklar ve çöp kovaları kullanıldı. Merkezin çocuk oyun alanı, fitness alanı, kum havuzu ve basket sahası ile alanın tüm mahalle halkına hitap etmesi düşünüldü. Aydınlatma direkleri ile de tüm alanın gece kullanımınına olanak sağlandı. Park etrafı boyunca ise yürüyüş yolu yer alıyor.
Son Dakika › Yerel › Kırşehir Belediyesi Yenice Mahallesi Kültür Evi'ni Açtı - Son Dakika
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, yıllardır hizmet alamadıklarını söyleyen Mahmudiye ilçesinin Türkmenmecidiye ile İsmetpaşa mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlara 'çözüm sözü' verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Rüzgar ve Toprak Ceyhan kardeşler, babalarının mesleği sayesinde motosiklet sporuna ilgi duymaya başladı. Şimdiden 3 kupa kazanan kardeşler, 2024 Türkiye Pist ve Süpermoto Şampiyonası'nda birinci olmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Babaları tarafından desteklenen Rüzgar ve Toprak, gelecekte başarılı birer sporcu olmayı hedefliyor.
İstanbul'da terzilik yapan Züleyha Akgül, Hatay'da depremzede kadınlara çadırda dikiş eğitimi vererek aile bütçelerine katkı sağlıyor. Akgül, çocuklarla oyuncak yapma etkinliğine annelerin de katılmasıyla dikiş öğretme fikriyle harekete geçti. Hatay'da kurduğu atölyede depremzede kadınlara dikiş eğitimi veren Akgül, onların meslek sahibi olmalarını ve ev bütçelerine katkı sağlamalarını amaçlıyor. Proje kapsamında yaklaşık 50 kadına dikiş eğitimi verildi ve kadınlar ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlıyor.
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken AK Parti tarafından yapılan araştırmalarda İstanbul'da yarışın halen kafa kafaya olduğu belirtildi. Üsküdar, Sancaktepe, Çekmeköy ve Beyoğlu'nda bıçak sırtı bir yarış olabileceği değerlendirilirken Üsküdar için "Gittikçe Kadıköy'leşiyor" yorumu yapıldı.
AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yaklaşan yerel seçim öncesinde Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının millete hizmetkar olmak için kentin altını üstüne getirdiklerini söyledi.
Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışma döneminde kendisine eşlik eden muhtarlarla bir araya geldi. Buluşmada Filiz Başkan, 25 yıl boyunca Zafer Mahallesi'nde muhtarlık yapan Derviş Dede'ye teşekkür plaketi verdi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan Campanar Mahallesi'ndeki 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi.
Çanakkale'de kadın çiftçilerin süs bitkileri sektöründe üretime başlaması için protokol imzalandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Ziraat Odası ve TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası arasında imzalanan protokol ile üreticilere başlangıç materyali sağlanacak ve satış-pazarlama desteği verilecek. Proje kapsamında kadın çiftçilere eğitimler verilecek ve üretim seraları gezilecek. Temmuz ayında süs bitkisi üretimine geçilecek ve ürün ihracatı desteklenecek.
CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim ziyaretleri sırasında gördüğü yabancı uyruklu çocukları işaret ederek ''Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.'' dedi.
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yangın, binanın dış cephesinde bulunan son derece yanıcı poliüretan kaplama nedeniyle hızla yayıldı. Söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibi görev aldı ve yangın gece saatlerine doğru kontrol altına alındı.
Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte Aşağı Görle Mahallesi'nde yerel halkla buluştu. Mahalle ziyaretleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte Kaymakam Gündoğdu, vatandaşlarla samimi bir şekilde sohbet ederek, mahalle sakinlerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen Yurdum Spor Yapıyor Havza Voleybol Halk Turnuvası başladı. Turnuvada 16 takım mücadele edecek ve final müsabakası 9 Mart'ta oynanacak. Takımlar, kadına karşı şiddet konusunda farkındalık sağlamak amacıyla sahaya 'Kadına şiddete karşıyım de' yazılı pankartlarla çıktılar. Ayrıca turnuvaya başvuru yapan takımların gönüllülük esasıyla topladığı 16 bin lira, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı hesabına yatırıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?