Kırşehir Cezaevi'nde Yeni Atölye Açılışları - Son Dakika
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Kırşehir Cezaevi'nde Yeni Atölye Açılışları

Kırşehir Cezaevi\'nde Yeni Atölye Açılışları

Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu'nda tatlı, unlu mamuller ve oto bakım atölyeleri açıldı.

05.12.2024 16:51
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Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu'nda İşyurdu Müdürlüğü'ne bağlı, eğitim ve üretim yapmak amacıyla kurulan atölye açılışları yapıldı.

2 Nolu Açık Cezaevi Kurumu'nda; tatlı üretimi, oto bakım onarım, unlu mamuller üretimleri ile tost üretim atölyelerinin açılışı gerçekleştirildi. Törene; şehir protokolüyle birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Şükrü Ener, Adalet Komisyonu Başkanı Yusuf Peker, Denetimli Serbestlik Müdürü Volkan Eren katıldı. 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kubilay İpteş'in bilgilendirme konuşmasının ardından atölyelerin açılışı yapıldı.

Açılış programı sonrasında kurum arazisine bin 50 adet meyve ağacı dikimi gerçekleştirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir Cezaevi'nde Yeni Atölye Açılışları - Son Dakika

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