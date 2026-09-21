Kırşehir'de 6'ncısı düzenlenen Genç Ahiler Buluşuyor'da 81 ilden genç bir araya geldi - Son Dakika
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Kırşehir'de 6'ncısı düzenlenen Genç Ahiler Buluşuyor'da 81 ilden genç bir araya geldi

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Kırşehir\'de 6\'ncısı düzenlenen Genç Ahiler Buluşuyor\'da 81 ilden genç bir araya geldi
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Kırşehir'de 6'ncısı düzenlenen Genç Ahiler Buluşuyor programı, 81 ilden gelen gençleri Ahilik kültürünün temel değerleri etrafında buluşturdu. Programda Erzurum'u temsil eden Atatürk Üniversitesi öğrencisi Yiğit Bilirdönmez, edindiği tecrübenin önemli olduğunu söyledi.

Kırşehir'de bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Genç Ahiler Buluşuyor" programı, Türkiye'nin 81 ilinden gençleri Ahilik kültürünün köklü değerleri etrafında bir araya getirdi.

Ahiliğin merkezi Kırşehir'de gerçekleştirilen programda; kardeşlik, dayanışma, adalet, dürüstlük ve güzel ahlak gibi Ahilik geleneğinin temel değerleri çeşitli etkinliklerle ele alındı. Programa Türkiye'nin dört bir yanından gençler katılırken, Erzurum'u Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Yiğit Bilirdönmez temsil etti.

Program kapsamında 81 ilden gelen gençler, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen söyleşide Kırşehir, Ahilik geleneği ve kamu yönetimi üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, gençler de soru ve düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. Buluşmada ayrıca kamu hizmetinde sorumluluk anlayışı ve gençlerin geleceğin yönetiminde üstleneceği roller ele alındı.

Programın bir diğer buluşmasında gençler, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı ile bir araya geldi. Görüşmede gençlik çalışmaları, Ahilik kültürünün gelecek nesillere aktarılması ve gençlerin sosyal hayatta daha aktif rol üstlenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Kırşehir'in tarihi ve kültürel değerlerinin de yakından tanındığı program boyunca, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençler arasında yeni dostluk ve kardeşlik bağları kuruldu. Ahilik kültürünün yalnızca geçmişten günümüze aktarılan bir miras olmadığı, aynı zamanda geleceğe taşınması gereken önemli bir değer olduğu vurgulandı.

Programda Erzurum'u temsil eden Yiğit Bilirdönmez, Ahiliğin doğduğu topraklarda bu köklü kültürü yakından tanımanın ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle aynı değerler etrafında buluşmanın kendisi için önemli bir tecrübe olduğunu ifade etti. Bilirdönmez, Kırşehir'de kurulan dostlukların ve edinilen tecrübelerin program sonrasında da devam etmesini temenni etti.

Bilirdönmez, programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere, ev sahipliği ve yakın ilgileri dolayısıyla Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, destek ve ilgilerini her zaman yanlarında hissettiklerini belirttiği Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ve ekibi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Atatürk Üniversitesi Genç Ofis yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kırşehir'de 6'ncısı düzenlenen Genç Ahiler Buluşuyor'da 81 ilden genç bir araya geldi - Son Dakika
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