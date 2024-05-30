Kırşehir'de çocuğunu köpeklerin saldırısından kurtaran anne: 'Daha fazla çocuk ve ailenin canı acısın da istemiyorum' - Son Dakika
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Kırşehir'de çocuğunu köpeklerin saldırısından kurtaran anne: 'Daha fazla çocuk ve ailenin canı acısın da istemiyorum'

Kırşehir\'de çocuğunu köpeklerin saldırısından kurtaran anne: \'Daha fazla çocuk ve ailenin canı acısın da istemiyorum\'

Kırşehir'de 2018 yılında çocuğunu köpeklerin saldırısından kurtaran ve o yıl 'Yılın annesi' seçilen Sinem Aydoğan, köpeklerin saldırısından çocuğunu kurtardıktan sonra hala çocuklarını yalnız sokağa gönderirken korku duyduğunu belirtti. Aydoğan, köpeklerin uyutulmasını istemekle birlikte bütün köpeklerin cezalandırılmasını istemediğini ve daha fazla çocuk ve ailenin canının acımasını istemediğini söyledi. Olayın üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen köpek saldırısını unutamayan Aydoğan'ın çocukları da dışarı çıkmak istediklerinde panik yaşıyor.

30.05.2024 12:50
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Kırşehir'de 2018 yılında çocuğunu köpeklerin saldırısından kurtaran ve o yıl 'Yılın annesi' seçilen anne; "Daha fazla çocuk ve ailenin canı acısın da istemiyorum" dedi.

Çocuğunu okula giderken uğradığı köpeklerin saldırısından kurtaran Sinem Aydoğan; Kırşehir'de 2018 yılında karıncadan dahi korkarken köpeklerin saldırısından çocuğunu kurtararak hayatta kalmasını sağlamıştı. Annelik içgüdüsü ile çocuğuna saldıran köpeklerin üzerine atlayan Aydoğan; yaşadığı olayın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen hala çocuklarını yalnız sokağa gönderirken korku duyuyor. Yaşadığı süreci anlatan anne Aydoğan, "Bir karıncaya dahi dokunamayan, bütün hayvanlardan korkan ben o an nasıl bir cesaret gösterdim bilmiyorum" dedi. Köpeklerin uyutulmasını isteyen anne Aydoğan, açıklamasında, "Saldırgan hayvanlardan dolayı bütün köpeklerin cezalandırılmasını da istemiyorum ama saldırıyorlar ve sonu gelmiyor. Daha fazla çocuk ve ailenin canı acısın da istemiyorum" diye konuştu

"Çocuklarım her evden çıktığında panik oluyorum"

Olayın üzerinden yaklaşık 6 yıl geçmesine rağmen köpek saldırısını unutamayan ve çocukları dışarı çıkmak istediğinde panik olan anne Aydoğan şöyle konuştu; "Çocuklarım parka gitmek istiyor ve ben yalnız gönderemiyorum. Köpek sesi duyunca kötü oluyoruz. Küçük kızım bu olayı yaşamadı ama o da çok etkilendi. İllaki konuşuluyor ve duyuluyor o da korkuyor."

"Yanımda birisi olmadan dışarı çıkmak beni korkutuyor"

İlkokul ikinci sınıfta yaşadığı olay sonrası hayvan sevgisinin devam ettiğini belirten ancak korkularını yenemediğini aktaran Hatice Akdoğan (12) ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Olay olduğunda ben servise binmek için aşağı inmiştim. Annem ise kardeşim Öykü küçük olduğundan pencereden bana bakıyordu. Çöp atmak için yöneldiğimde köpeklerin benimle oyun oynamak için geldiğini düşündüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Bütün köpeklerin cezalandırılmasını istemiyorum ama korkuyorum. Birisi yanımda olmadan da dışarı çıkmak beni ürkütüyor".

Yaşanan olay sonrası gösterdiği canhıraş tepkiyle anne Sinem Aydoğan o dönemde yılın annesi seçilmişti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kırşehir'de çocuğunu köpeklerin saldırısından kurtaran anne: 'Daha fazla çocuk ve ailenin canı acısın da istemiyorum' - Son Dakika

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