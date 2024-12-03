Kırşehir\'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği

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Kırşehir'de bir araya gelen Beyazay Derneği üyeleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte, engellilere yönelik farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çeken Dernek Başkanı Adnan Göçmen; sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçeceğini söyledi. Göçmen açıklamasında; "Engelli bireyler toplumumuzun ayrılmaz parçasıdır. Engel durumları bireyleri değil toplumu ilgilendiren ortak meseledir. Dünya Engelliler Günü de farkındalık için önemli bir gündür. Geleceği yönelik engelli bireylere sunulan sosyal projelerde toplumdaki birlikteliği artıracak önemli adımlardır" dedi.

Engelli katılımcılar, yöresel oyunlarla keyifli vakit geçirirken programda farkındalık çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapıldı. - KIRŞEHİR